Алехандро Сагерас: Реакцията на отбора беше отлична

Старши треньорът на Берое Алехандро Сагерас изрази удовлетворение от представянето на своя тим при равенството 0:0 със Спартак (Варна) в Стара Загора, въпреки че серията без победа продължи.

„Искам да поздравя отбора и да благодаря на всички фенове, които ни подкрепят. Както знаем, винаги има група хора с други интереси – така е във футбола, в който съм вече 35 години“, коментира Сагерас по повод недоволството на част от привържениците.

Треньорът подчерта, че остава доволен от усилията на своите играчи.

„Реакцията на отбора беше отлична. Шестдесет минути играхме на сто процента и създадохме ситуации за гол. Искахме трите точки, но червеният картон промени мача“, добави треньорът.

Сагерас обърна внимание и на трудностите в подготовката, свързани със състоянието на терените.