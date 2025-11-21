Алехандро Сагерас: Реакцията на отбора беше отлична

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Старши треньорът на Берое изрази удовлетворение от представянето на своя тим при равенството 0:0 със Спартак.

Берое - Спартак Варна
Снимка: startphoto.bg

Старши треньорът на Берое Алехандро Сагерас изрази удовлетворение от представянето на своя тим при равенството 0:0 със Спартак (Варна) в Стара Загора, въпреки че серията без победа продължи.

„Искам да поздравя отбора и да благодаря на всички фенове, които ни подкрепят. Както знаем, винаги има група хора с други интереси – така е във футбола, в който съм вече 35 години“, коментира Сагерас по повод недоволството на част от привържениците.

Треньорът подчерта, че остава доволен от усилията на своите играчи.

„Реакцията на отбора беше отлична. Шестдесет минути играхме на сто процента и създадохме ситуации за гол. Искахме трите точки, но червеният картон промени мача“, добави треньорът.

Сагерас обърна внимание и на трудностите в подготовката, свързани със състоянието на терените.

„Тренировъчният процес е сложен. Имаме качествени играчи, но условията не са нормални и това се отразява на резултатите. Въпреки това днес Берое игра силно – владеехме топката, атакувахме и хората на трибуните видяха добър футбол", каза специалистът.

