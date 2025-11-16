Алекс Грозданов и Люблин записаха трета поредна загуба в първенството на Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) записаха трета поредна загуба за сезона в местната ПлюсЛига.

Шампионите допуснаха пълен обрат от 2:0 до крайното 2:3 (25:20, 25:19, 23:25, 22:25, 13:15) като домакини на Асеко Ресовия (Жешув), начело на който е бившият треньор на Богданка Масимо Боти, в най-интересния мач от 5-ия кръг, игран този следобед пред пълната с 4221 зрители зала.

Така Богданка е на 4-о място във временното класиране с 3 победи, 3 загуби и 10 точки. В отложена среща от 5-ия кръг Грозданов и компания ще са гости на гранда Ястржембски Венгел (Ястржембие-Здруй). Дербито е в сряда (19 ноември) от 18,30 часа българско време.

Алекс Грозданов за пореден път игра стабилно и реализира 9 точки (3 блока, 1 ас и 56% ефективност в атака - +6).

Най-резултатен за Богданка стана Кевин Сасак с 18 точки (5 блока и 50% ефективност в атака - +12), а Илир Ено и звездата Вилфредо Леон се отчетоха с 15 и 14 точки, но и това не помогна за успеха.

За тима на Ресовия над всички бе Карол Бутрин със страхотните 27 точки (2 блока и 61% ефективност в атака - +20) за победата и бе обявен за MVP на мача. Дани Демяненко добави още 16 точки (3 блока и 87% ефективност в атака - +9) за успеха.