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Алекс Николов вече заема седмото място във вечната ранглиста на реализаторите на Кучине Лубе, изпревари Цветан Соколов

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Спорт
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Българският национал постигна това при домакинската победа над Падуа с 3:0.

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Снимка: X/ A.S. Volley Lube Civitanova
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Александър Николов изпревари Цветан Соколов и вече заема седмото място във вечната ранглиста на реализаторите на италианския гранд Кучине Лубе (Чивитанова).

Българският национал постигна това при домакинската победа над Падуа с 3:0 (25:21, 25:15, 25:21) във втория кръг на Суперлигата. Николов стана най-резултатен в двубоя с 13 точки, с които увеличи актива си с екипа на Лубе на 2036 точки – с 10 повече от Соколов.

Преди срещата българският нападател имаше 2023 точки и се нуждаеше от само 4, за да измести Цецо Соколов от седмата позиция. Алекс изпълни задачата още в първия гейм, в който реализира 6 точки. Така още преди края на откриващата част мястото му пред сънародника му вече бе сигурно.

Алекс Николов вече има 2036 точки в 146 мача за Лубе, докато Цветан Соколов е с 2026 точки в 124 срещи.

Следващото име пред Николов в престижната класация е Иван Зайцев с 2180 точки.

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#Кучине Лубе (Чивитанова) #Алекс Николов #Цветан Соколов

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