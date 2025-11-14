БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Димитров получи букет на заминаване за Турция

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Посолството на Турция пожела успех на българските национали.

Александър Димитров
Снимка: Startphoto.bg
Огромен букет от посолството на Турция получи селекционерът на България Александър Димитров на летище "София".

Цветята в червено и бяло бе яха от посолството на Република Турция и е с пожелание за късмет и успехи и като израз на добра воля.

Служител от дипломатическата мисия беше дошъл на терминал 2 и събра погледите с цветята.

„Трикольорите“ трябваше да тръгнат в 9:30 часа с чартър, но заради мъгла в Бурса полетът им закъсня с малко повече от половин час. Утре от 19.00 часа излизат в своя мач №5 от група "Е" на световните квалификации. "Лъвовете" ще търсят първи точки след четири поредни поражения. Турция е с 9.

Групата на България включва 23-а футболисти след излизането заради контузии на Антон Недялков, Петко Христов, Радослав Кирилов и Станислав Иванов.

Гледайте България - Турция в събота, 15 ноември, от 19:00 часа пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт.

