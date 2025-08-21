БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Александър Донски отпадна на четвъртфиналите на двойки в София

Надпреварата се провежда на червените кортове на базата на Българския национален тенис център.

Александър Донски
Снимка: БФ Тенис
Българският тенисист Александър Донски отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите "Чалънджър 75" в София с награден фонд 91250 евро, който се провежда на червените кортове на базата на Българския национален тенис център.

Донски и Милош Карол (Словакия), поставени под номер 2 в схемата, загубиха драматично от румънците Александру Жекан и Богдан Павел с 6:3, 3:6, 8:10. Срещата продължи 80 минути.

Българинът и Карол спечелиха първия сет с пробив във шестия гейм, но загубиха втората част също с един пробив във шестия гейм. Така се стигна до шампионски тайбрек, в който двамата изостанаха с 0:4, успяха да направят обрат за 7:6, но спечелиха само едно от следващите пет разигравания и приключиха участието си в надпреварата.

Вчера Донски допусна поражение и във втория кръг на сингъл.

