Александър Гавалюгов подновява тренировки с националите

Ротацията на националния отбор на България за мъже ще се увеличи на старта на лагера в Ботевград. След като стана ясно, че Александър Везенков ще се присъедини към подготовката тази неделя, българите ще могат да разчитат на още един играч. Очаква се тренировъчен процес да поднови Александър Гавалюгов, съобщи селекционерът Любомир Минчев.

Играчът на Санта Клара пропусна двете контроли на „трикольорите“ срещу Северна Македония. Причината е, че гардът имаше проблеми с кръста и бе съхранен от треньорския щаб за важния мач срещу Норвегия от първия етап в предварителните квалификации за Евробаскет 2029 на 5 юли. Повече яснота за участието на Гавалюгов за срещата с норвежците от третия игрови прозорец ще има през следващата седмица.

Представителният ни тим трябва да спечели с 10 или повече точки срещу скандинавците, за да си осигури място в следващата фаза на пресявките.