БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Гавалюгов подновява тренировки с националите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: bgbasket.com
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази
александър гавалюгов подновява тренировки националите
Слушай новината

Ротацията на националния отбор на България за мъже ще се увеличи на старта на лагера в Ботевград. След като стана ясно, че Александър Везенков ще се присъедини към подготовката тази неделя, българите ще могат да разчитат на още един играч. Очаква се тренировъчен процес да поднови Александър Гавалюгов, съобщи селекционерът Любомир Минчев.

Играчът на Санта Клара пропусна двете контроли на „трикольорите“ срещу Северна Македония. Причината е, че гардът имаше проблеми с кръста и бе съхранен от треньорския щаб за важния мач срещу Норвегия от първия етап в предварителните квалификации за Евробаскет 2029 на 5 юли. Повече яснота за участието на Гавалюгов за срещата с норвежците от третия игрови прозорец ще има през следващата седмица.

Представителният ни тим трябва да спечели с 10 или повече точки срещу скандинавците, за да си осигури място в следващата фаза на пресявките.

Свързани статии:

България няма да може да разчита на Умоджа Гибсън срещу Норвегия
България няма да може да разчита на Умоджа Гибсън срещу Норвегия
Натурализацията на играча на Цедевита Олимпия няма да бъде готова...
Чете се за: 01:30 мин.
#Александър Гавалюгов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
2
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували още двама души
3
В колата на шофьора, причинил катастрофата край Мездра, пътували...
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
4
Румен Радев: Спряхме поръчка за 1 млрд. за мантинели
Задържаните служители на район „Приморски“ знаели, че няма сграда, но издавали удостоверения за търпимост
5
Задържаните служители на район „Приморски“ знаели, че...
След тежките катастрофи: Демерджиев разпореди проверки на ремонтите и строителството на пътища в страната
6
След тежките катастрофи: Демерджиев разпореди проверки на ремонтите...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
4
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
5
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Национални отбори

България няма да може да разчита на Умоджа Гибсън срещу Норвегия
България няма да може да разчита на Умоджа Гибсън срещу Норвегия
Александър Везенков ще се присъедини към лагера на България в неделя Александър Везенков ще се присъедини към лагера на България в неделя
Чете се за: 00:42 мин.
България преклони глава в Скопие България преклони глава в Скопие
Чете се за: 03:27 мин.
Баскетболните националки до 20 г. надиграха тима на Гърция в контрола преди европейското в Самоков Баскетболните националки до 20 г. надиграха тима на Гърция в контрола преди европейското в Самоков
Чете се за: 00:32 мин.
България разгроми Република Северна Македония в контрола преди евроквалификациите България разгроми Република Северна Македония в контрола преди евроквалификациите
Чете се за: 01:17 мин.
Таня Гатева: Проведохме много ползотворен лагер и направихме важна крачка напред Таня Гатева: Проведохме много ползотворен лагер и направихме важна крачка напред
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

В разгара на летните отпуски – какво трябва да знаем за пътуването си
В разгара на летните отпуски – какво трябва да знаем за...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Очакван засилен трафик – има ли ограничения по пътя за Гърция? Очакван засилен трафик – има ли ограничения по пътя за Гърция?
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Вземете си шапка и слънчеви очила – очакват се до 36° днес Вземете си шапка и слънчеви очила – очакват се до 36° днес
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съдът гледа мярката на 21-годишния шофьор, който уби две деца край Мездра Съдът гледа мярката на 21-годишния шофьор, който уби две деца край Мездра
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Арестуваха началника на ВиК-Несебър и неговия заместник при акция...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Ново силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Венецуела
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Конфликтът в Близкия изток: Поредна размяна на удари между САЩ и Иран
Чете се за: 00:55 мин.
По света
БНТ с висока оценка от EBU: Старт на подготовката на...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ