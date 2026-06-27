България няма да може да разчита на Умоджа Гибсън срещу Норвегия

Българският национален отбор за мъже няма да разчита на чужденец за най-важната си битка от дебютния етап в предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. От сметките отпадна Умоджа Гибсън. Новината съобщи Любомир Минчев. Селекционерът на българите поясни, че натурализацията на играча на Цедевита Олимпия няма да бъде готова за мача от третия игрови прозорец срещу Норвегия на 5 юли в Ботевград.

Още в началото на юни стана ясно, че американецът е в процес на натурализиране и бе под въпрос за срещата от шестия кръг в група B с норвежците. Гардът се присъедини към подготовката на „лъвовете“ за началото на лагера в Самоков. Впоследствие 27-годишният баскетболист дебютира неофициално с екипа на България в първата контрола срещу Северна Македония в края на миналата седмица. 185-сантиметровият плеймейкър не бе на линия за „трикольорите“ в Скопие и пропусна втората проверка срещу северномакедонците.

Гибсън бе първа опция за получаване на български паспорт, но неговият официален дебют ще бъде отложен.

Представителният ни тим трябва да спечели с 10 или повече точки срещу скандинавците, за да си осигури място в следващата фаза на пресявките.