Александър Исак ще е на линия за мача с ПСЖ

Европейски футбол
Нападателят се контузи през месец декември.

Александър Исак
Снимка: БГНЕС
Мениджърът на Ливърпул Арне Слот обяви, че нападателят Александър Исак ще бъде на разположение за първия четвъртфинал в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, въпреки че все още не е напълно възстановен.

26-годишният футболист се контузи през декември след сблъсък с Мики ван де Вен в двубой от Висшата лига.

„Исак ще бъде на линия, но въпросът е в каква степен. След дългото отсъствие е трудно да очакваме същото ниво. Надявам се да му дам игрово време, но не мога да кажа колко“, коментира Слот.

Наставникът уточни, че нападателят все още не е тренирал пълноценно с отбора.

Първият сблъсък между Ливърпул и ПСЖ е на 8 април в Париж, а реваншът е седмица по-късно на „Анфийлд“.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Александър Исак #ливърпул

