Александър Кръшняк: Лека дупка ме извади от състезанието

Сноубордистът Алекщсандър Кръшняк сподели, че е щастлив от представянето си на първия паралелен гигантски слалом за Световната купа по сноуборд в Банско, въпреки че не премина квалификацията.

Вторият от Бад Гащайн беше 31-и по червеното трасе, но допусна грешка и не финишира по синьото, с което остана извън Топ 16.

"Бях на ръба и трябваше да дам всичко от себе си, за да направя по-добро класиране и да вляза в елиминациите. Движех се много бързо, лека дупка и леко закъснение в линията ме извади от състезанието. Но съм щастлив от днес", обяви той.

Според него е бил задължен да поеме риск, ако иска класиране в Топ 16.

"Спечелената квота за Олимпиадата ми дава известно спокойствие, но аз никога не съм чувствал притеснение, просто исках да се представя на добро ниво. Определено трябваше да поема риск, задачата ми да вляза в Топ 16 беше трудно изпълнима. За съжаление не се получи", продължи Кръшняк.

Българският сноубордист с нетърпение очаква старта в неделя, 18-и януари.