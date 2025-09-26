Александър Николов: Браво на моите съотборници, които ме извадиха от калта

Българският волейболен национал Александър Николов смята, че е играл слабо през голяма част от мача срещу САЩ от четвъртфиналите на световното първенство по волейбол.

България стигна до успеха след обрат от 0:2 гейма, но диагоналът призна, че е успял да подобри играта си с помощта на своите съотборници.

"Огромно благодаря и браво на моите съотборници, които ме извадиха от калта. Нямам думи. Това изглеждаше, че ще е най-слабият мач в кариерата ми. Благодарение на моите невероятни съотборници успях да се върна в играта и да покажа защо и да покажа защо съм най-резултатния във всички тези отминали двубои. Честно казано САЩ напълно ме бяха спрели в първия и втория гейм", призна Алекс.

Волейболистът се превърна в реализатор №1 на турнира. Алекс беше неудържим при обрата срещу САЩ и завърши с 29 точки. Така той има общо 119 от началото на шампионата. Посрещачът изпревари с цели 13 точки белгиеца Пере Регерс, който вече е аут от надпреварата и няма шанс да навакса. Трети е иранецът Али Хаджипур (94 точки). Най-близо зад Николов остава чехът Патрик Индра – на цели 34 точки разстояние, но с шанс още да трупа актив.

"Трябваше да се отблагодаря на момчетата в четвъртия и петия гейм. След лошото начало им казах: "Ще се подобря, ще се върна в играта". Те повярваха в мен и нещата се случиха. Сега сме на полуфинал на световно първенство, дори не мога да повярвам, че го казвам", завърши Николов.

Чехия, с Индра в състава, ще застане срещу България в следващия кръг. Мачът е в събота от 9:30 часа българско време.