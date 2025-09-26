БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Николов: Браво на моите съотборници, които ме извадиха от калта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Волейболният национал отличи отборния дух при успеха над САЩ.

световно първенство волейбол сащ българия галерия
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският волейболен национал Александър Николов смята, че е играл слабо през голяма част от мача срещу САЩ от четвъртфиналите на световното първенство по волейбол.

България стигна до успеха след обрат от 0:2 гейма, но диагоналът призна, че е успял да подобри играта си с помощта на своите съотборници.

"Огромно благодаря и браво на моите съотборници, които ме извадиха от калта. Нямам думи. Това изглеждаше, че ще е най-слабият мач в кариерата ми. Благодарение на моите невероятни съотборници успях да се върна в играта и да покажа защо и да покажа защо съм най-резултатния във всички тези отминали двубои. Честно казано САЩ напълно ме бяха спрели в първия и втория гейм", призна Алекс.

Волейболистът се превърна в реализатор №1 на турнира. Алекс беше неудържим при обрата срещу САЩ и завърши с 29 точки. Така той има общо 119 от началото на шампионата. Посрещачът изпревари с цели 13 точки белгиеца Пере Регерс, който вече е аут от надпреварата и няма шанс да навакса. Трети е иранецът Али Хаджипур (94 точки). Най-близо зад Николов остава чехът Патрик Индра – на цели 34 точки разстояние, но с шанс още да трупа актив.

"Трябваше да се отблагодаря на момчетата в четвъртия и петия гейм. След лошото начало им казах: "Ще се подобря, ще се върна в играта". Те повярваха в мен и нещата се случиха. Сега сме на полуфинал на световно първенство, дори не мога да повярвам, че го казвам", завърши Николов.

Чехия, с Индра в състава, ще застане срещу България в следващия кръг. Мачът е в събота от 9:30 часа българско време.

Свързани статии:

Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след паметен обрат
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след паметен обрат
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини подчини САЩ в мач, в който...
Чете се за: 04:22 мин.
#Български национален отбор по волейбол за мъже #Александър Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
1
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
2
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция...
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място
3
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска...
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
4
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия...
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО)
5
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в...
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева
6
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Волейбол

Волейболният Левски спечели първия си мач от турнир в Сърбия
Волейболният Левски спечели първия си мач от турнир в Сърбия
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
Чете се за: 00:50 мин.
Карч Кирали: България е отбор, за който тепърва ще се говори Карч Кирали: България е отбор, за който тепърва ще се говори
Чете се за: 01:12 мин.
Джанлоренцо Бленджини: През целия период вървим напред крачка по крачка Джанлоренцо Бленджини: През целия период вървим напред крачка по крачка
Чете се за: 01:27 мин.
Весела Лечева: Велика победа! България показа световна класа и продължава да мечтае Весела Лечева: Велика победа! България показа световна класа и продължава да мечтае
Чете се за: 01:10 мин.
Симеон Николов: Постигнахме много изстрадана победа Симеон Николов: Постигнахме много изстрадана победа
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Борисов за критиките на президента: Лошо възпитание, държавен глава не може да говори така
Борисов за критиките на президента: Лошо възпитание, държавен глава...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Желязков пред Гутериш: България приветства инициативата ООН-80 като стъпка към по-силна организация Желязков пред Гутериш: България приветства инициативата ООН-80 като стъпка към по-силна организация
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тръмп: Турция ще се съгласи да спре да купува руски петрол
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Дронове над Дания: Летището в Олборг беше затворено за кратко
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Нов музей на Фрида Кало отваря врати в Мексико (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ