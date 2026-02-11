Александър Николов е Спортист на София за 2025 година

Александър Николов беше отличен като „Спортист на София“ за 2025 година на тържествена церемония в Музея на спорта на Националния стадион „Васил Левски“. Призът се връчва за трета поредна година по инициатива на програмата „София – европейска столица на спорта“.

Признанието идва след силното представяне на българския национален отбор по волейбол на Световното първенство миналото лято, където „лъвовете“ завоюваха сребърните медали.

Николов не присъства на събитието, а наградата от негово име приеха майка му Мая Николова и един от президентите на ВК Левски София Давид Давидов.

„Много благодаря за оценката! Алекс също би бил много щастлив и горд да бъде тук. Той е единственият спортист в челната седмица от колективен спорт. Тази награда всъщност е за целия отбор и за онова волейболно лято, което ни донесе толкова емоции. Надявам се скоро и колективен спорт като волейбола да се похвали с олимпийски медал“, заяви Мая Николова.

Втори в класацията остана най-добрият български алпиец Алберт Попов, а трети се нареди бронзовият медалист от Игрите в Милано-Кортина 2026 в алпийския сноуборд Тервел Замфиров. Всички спортисти от топ 7 получиха специални купи по време на церемонията.

Замфиров и сестра му Малена бяха обявени и за лица на инициативата „София – Европейска столица на спорта“ за 2026 година.