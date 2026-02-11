Александър Николов е Спортист на София за 2025 година

Признанието идва след силното представяне на българския национален отбор по волейбол на Световното първенство миналото лято, където „лъвовете“ завоюваха сребърните медали.
Александър Николов беше отличен като „Спортист на София“ за 2025 година на тържествена церемония в Музея на спорта на Националния стадион „Васил Левски“. Призът се връчва за трета поредна година по инициатива на програмата „София – европейска столица на спорта“.
Николов не присъства на събитието, а наградата от негово име приеха майка му Мая Николова и един от президентите на ВК Левски София Давид Давидов.
„Много благодаря за оценката! Алекс също би бил много щастлив и горд да бъде тук. Той е единственият спортист в челната седмица от колективен спорт. Тази награда всъщност е за целия отбор и за онова волейболно лято, което ни донесе толкова емоции. Надявам се скоро и колективен спорт като волейбола да се похвали с олимпийски медал“, заяви Мая Николова.
Втори в класацията остана най-добрият български алпиец Алберт Попов, а трети се нареди бронзовият медалист от Игрите в Милано-Кортина 2026 в алпийския сноуборд Тервел Замфиров. Всички спортисти от топ 7 получиха специални купи по време на церемонията.
Замфиров и сестра му Малена бяха обявени и за лица на инициативата „София – Европейска столица на спорта“ за 2026 година.
„Подкрепям тази инициатива от самото ѝ създаване. Изключително важно е да даваме пример на децата – да спортуват, да живеят активно и да стоят далеч от зависимостите. Да бъда лице на кампанията е чест и личен успех за мен“, коментира Замфиров.