БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация...
Чете се за: 04:45 мин.
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на...
Чете се за: 02:32 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА спечели драматично срещу Дунав в НВЛ за мъже, Локомотив Авиа не срещна трудности в Монтана

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

"Червените“ се наложиха след тайбрек в Русе, а лидерът в класирането продължава уверено победния си ход

ЦСКА спечели драматично срещу Дунав в НВЛ за мъже, Локомотив Авиа не срещна трудности в Монтана
Снимка: БТА
Слушай новината

ЦСКА постигна трудна победа с 3:2 (30:28, 25:18, 19:25, 23:25, 15:13) като гост на Дунав Русе в двубой от 20‑ия кръг в НВЛ за мъже. В друг мач от кръга лидерът в класирането Локомотив Авиа Пловдив се наложи категорично с 3:0 срещу Монтана.

В Русе волейболистите на треньора Александър Попов срещнаха сериозна съпротива от аутсайдера в шампионата. Столичани поведоха с два гейма, но домакините успяха да изравнят и да вкарат срещата в тайбрек. В решителната част „червените“ дръпнаха с 13:11 и успяха да затворят мача при 15:13, за да стигнат до 13‑ата си победа през сезона и да се изкачат на третото място в класирането.

Най‑резултатен за ЦСКА беше Хеймиш Хейзълдън с 23 точки, а Мохамед Реза Бейк добави още 18. За домакините от Русе Огнян Христов също реализира 23 точки.

В друга среща от кръга Локомотив Авиа Пловдив победи с 3:0 (25:19, 25:20, 25:20) като гост Монтана. Съставът, воден от треньора Найден Найденов, не срещна сериозни затруднения в зала „Младост“ и приключи двубоя след малко повече от час игра.

Най‑резултатен за победителите беше Тодор Вълчев с 19 точки, докато Кристиан Валчак се отличи с 10 пункта за домакините.

В друга среща от кръга Дея спорт Бургас се наложи трудно над Славия с 3:2 (25:15, 22:25, 20:25, 25:19, 15:4). За бургазлии Валентин Братоев реализира 21 точки, а за „белите“ Дейвид Барутов и Обраян Мокуние се отличиха с по 17.

След изиграните срещи Локомотив Авиа остава лидер в класирането с 46 точки, следван от Левски София с 43, докато ЦСКА заема третата позиция с 39 точки.

#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Локомотив Авиа #ВК Дунав Русе #ВК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
2
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
3
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея...
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС
4
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за...
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани
5
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души...
Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
6
Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Български волейбол

Марица 2022 осъществи обрат срещу ЦСКА в женския волейболен шампионат
Марица 2022 осъществи обрат срещу ЦСКА в женския волейболен шампионат
Очаквайте: Петко Петков в предаването "Зала на славата" Очаквайте: Петко Петков в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:37 мин.
ЦПВК приема лидера Марица, гледайте дербито на 17-ия кръг в събота по БНТ 3 ЦПВК приема лидера Марица, гледайте дербито на 17-ия кръг в събота по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Любомир Ганев: Евроволей в България е уникален шанс за радост Любомир Ганев: Евроволей в България е уникален шанс за радост
Чете се за: 02:37 мин.
Берое спечели домакинството си на Монтана в мъжкия волейболен елит Берое спечели домакинството си на Монтана в мъжкия волейболен елит
Чете се за: 02:45 мин.
Локомотив Авиа постигна чист успех над Дея спорт Локомотив Авиа постигна чист успех над Дея спорт
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от Белия дом
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16 Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
Чете се за: 02:10 мин.
Политика
Близнаците, отглеждани в болница: Нито едно от петте деца на майката не живее с нея Близнаците, отглеждани в болница: Нито едно от петте деца на майката не живее с нея
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Правосъдният министър е поискал незабавна защита за Теодора Георгиева
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван...
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Вътрешният министър към шефовете в МВР: Бъдете смели като тигри
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ