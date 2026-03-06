ЦСКА спечели драматично срещу Дунав в НВЛ за мъже, Локомотив Авиа не срещна трудности в Монтана

ЦСКА постигна трудна победа с 3:2 (30:28, 25:18, 19:25, 23:25, 15:13) като гост на Дунав Русе в двубой от 20‑ия кръг в НВЛ за мъже. В друг мач от кръга лидерът в класирането Локомотив Авиа Пловдив се наложи категорично с 3:0 срещу Монтана.

В Русе волейболистите на треньора Александър Попов срещнаха сериозна съпротива от аутсайдера в шампионата. Столичани поведоха с два гейма, но домакините успяха да изравнят и да вкарат срещата в тайбрек. В решителната част „червените“ дръпнаха с 13:11 и успяха да затворят мача при 15:13, за да стигнат до 13‑ата си победа през сезона и да се изкачат на третото място в класирането.

Най‑резултатен за ЦСКА беше Хеймиш Хейзълдън с 23 точки, а Мохамед Реза Бейк добави още 18. За домакините от Русе Огнян Христов също реализира 23 точки.

В друга среща от кръга Локомотив Авиа Пловдив победи с 3:0 (25:19, 25:20, 25:20) като гост Монтана. Съставът, воден от треньора Найден Найденов, не срещна сериозни затруднения в зала „Младост“ и приключи двубоя след малко повече от час игра.

Най‑резултатен за победителите беше Тодор Вълчев с 19 точки, докато Кристиан Валчак се отличи с 10 пункта за домакините.

В друга среща от кръга Дея спорт Бургас се наложи трудно над Славия с 3:2 (25:15, 22:25, 20:25, 25:19, 15:4). За бургазлии Валентин Братоев реализира 21 точки, а за „белите“ Дейвид Барутов и Обраян Мокуние се отличиха с по 17.

След изиграните срещи Локомотив Авиа остава лидер в класирането с 46 точки, следван от Левски София с 43, докато ЦСКА заема третата позиция с 39 точки.