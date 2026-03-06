БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация...
Чете се за: 04:45 мин.
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на...
Чете се за: 02:32 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марица 2022 осъществи обрат срещу ЦСКА в женския волейболен шампионат

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Пловдивчанки спечелиха драматично с 3:2 като гости в мач от 17‑ия кръг

Марица 2022 осъществи обрат срещу ЦСКА в женския волейболен шампионат
Слушай новината

Марица 2022 постигна драматичен обрат и победи с 3:2 (17:25, 25:20, 17:25, 25:21, 15:12) като гост ЦСКА в първия двубой от 17‑ия кръг на първенството на България по волейбол за жени.

Домакините на два пъти повеждаха в резултата - 1:0 и 2:1 гейма, но не успяха да задържат аванса си. Гостенките от Пловдив успяха да изравнят и да вкарат мача в тайбрек.

В решаващия пети гейм волейболистките на Марица 2022 взеха инициативата и поведоха с 8:4, а по‑късно увеличиха преднината си до 12:9. До края те запазиха предимството си и затвориха мача при 15:12.

След успеха пловдивчанки заемат пето място във временното класиране с 29 точки, докато столичният тим остава на четвъртата позиция с 32.

В следващия кръг шампионът Марица Пловдив гостува на втория в подреждането ЦПВК. В събота Драгоман приема Левски София, а Варна ДКС се изправя срещу Славия 2017. В неделя Дея спорт ще играе срещу Миньор Перник.

#НВЛ за жени 2025/26 #ЖВК Марица 2022 Пловдив #ЖВК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
2
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
3
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
4
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с...
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за България, при промяна незабавно ще бъде свикан КСНС
5
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност за...
Григор Димитров си гарантира дуел със световния №1 Карлос Алкарас
6
Григор Димитров си гарантира дуел със световния №1 Карлос Алкарас

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Български волейбол

Очаквайте: Петко Петков в предаването "Зала на славата"
Очаквайте: Петко Петков в предаването "Зала на славата"
ЦПВК приема лидера Марица, гледайте дербито на 17-ия кръг в събота по БНТ 3 ЦПВК приема лидера Марица, гледайте дербито на 17-ия кръг в събота по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Любомир Ганев: Евроволей в България е уникален шанс за радост Любомир Ганев: Евроволей в България е уникален шанс за радост
Чете се за: 02:37 мин.
Берое спечели домакинството си на Монтана в мъжкия волейболен елит Берое спечели домакинството си на Монтана в мъжкия волейболен елит
Чете се за: 02:45 мин.
Локомотив Авиа постигна чист успех над Дея спорт Локомотив Авиа постигна чист успех над Дея спорт
Чете се за: 02:00 мин.
Полина Нейкова: Ако сме концентрирани, можем да бъдем конкурентоспособни на Марица Полина Нейкова: Ако сме концентрирани, можем да бъдем конкурентоспособни на Марица
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация на режима в Техеран
Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация на режима в...
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16 Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
Чете се за: 02:10 мин.
Политика
Близнаците, отглеждани в болница: Нито едно от петте деца на майката не живее с нея Близнаците, отглеждани в болница: Нито едно от петте деца на майката не живее с нея
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Правосъдният министър е поискал незабавна защита за Теодора Георгиева
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван...
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Вътрешният министър към шефовете в МВР: Бъдете смели като тигри
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ