Марица 2022 осъществи обрат срещу ЦСКА в женския волейболен шампионат

Марица 2022 постигна драматичен обрат и победи с 3:2 (17:25, 25:20, 17:25, 25:21, 15:12) като гост ЦСКА в първия двубой от 17‑ия кръг на първенството на България по волейбол за жени.

Домакините на два пъти повеждаха в резултата - 1:0 и 2:1 гейма, но не успяха да задържат аванса си. Гостенките от Пловдив успяха да изравнят и да вкарат мача в тайбрек.

В решаващия пети гейм волейболистките на Марица 2022 взеха инициативата и поведоха с 8:4, а по‑късно увеличиха преднината си до 12:9. До края те запазиха предимството си и затвориха мача при 15:12.

След успеха пловдивчанки заемат пето място във временното класиране с 29 точки, докато столичният тим остава на четвъртата позиция с 32.

В следващия кръг шампионът Марица Пловдив гостува на втория в подреждането ЦПВК. В събота Драгоман приема Левски София, а Варна ДКС се изправя срещу Славия 2017. В неделя Дея спорт ще играе срещу Миньор Перник.