Александър Николов: Горд съм, че съм част от този отбор

Волейболният национал Александър Николов заяви, че е горд, че е част от националния отбор на България, който стана световен вицешампион на първенството във Филипините.

Българският национал стана най-резултатният волейболист с 173 отбелязани точки. На втора позиция с по 106 точки са Фере Режер (Белгия) и Патрик Индра (Чехия). Трети с 98 е Лукас Васина (Чехия).

"Аз съм супер горд, че съм част от този отбор, че съм българин и че завоювахме този медал. Нямам никакви съжаления нито за днес, нито за лятото. Благодаря на всички, които ни подкрепяха в залата и в цяла България", коментира Николов след финала на шампионата срещу Италия, който загубихме с 1:3.

Александър Николов попадна в Идеалния отбор на световното първенство като най-добър посрещач.