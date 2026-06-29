Александър Николов продължава да окупира реализаторския връх в Лигата на нациите

Александър Николов продължава да няма спиране в Лигата на нациите. Една от звездите на българския национален отбор остава на върха при реализаторите. Лидерът на Кучине Лубе Чивитанова продължава да води в класацията със 194 точки за 8 мача.

Посрещачът добави 98 точки към своя актив след края на втората седмица при мъжете и по този начин все още има предимство пред своите конкуренти. Както по традиция, той изигра ключова роля за солидното представяне на действащите световни вицешампиони, които на турнира в Любляна постигнаха три победи и една загуба, с което останаха в играта за финалите. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини подчини Италия, Канада и Украйна, но и изпусна Словения.

Компания на Николов в Топ 5 правят Фере Регерс от Белгия със 193 точки, Ран Такахаши от Япония със 159, Ник Муянович от Словения със 139 и Адис Лагумджия от Турция със 134.

По-големият от братята Николови също е начело и по среден брой точки с 5,88, следван плътно от Регерс с 5,85. Трети е Джак Хайнс от САЩ с 4,64.

При блокировачите лидерството си запазва Джаксън Хоу от Канада с 34 точки. Бедирхан Бюлбюл от Турция има 23 блока, а уЮрий Семенюк от Украйна е трети с 22.

Дуруг украиниц - Дмитро Янчук, остава най-добрият изпълнител на сервис в турнира с 16 аса. С по 13 директни точки от начален удар са Такахаши и Лагумджия.

В класацията за най-добро посрещане (процент позитивно) начело са трима либера – Мохамедреза Хазрат от Иран (61%), Майке от Бразилия (60%) и Максимилиан Гранечни от Полша (59%).