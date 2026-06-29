БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция...
Чете се за: 00:52 мин.
Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и...
Чете се за: 00:32 мин.
АПИ спира ремонтите по пътищата към черноморските курорти...
Чете се за: 01:12 мин.
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
Чете се за: 01:20 мин.
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи...
Чете се за: 03:37 мин.
Властите в Кипър разследват смъртта на две деца от България
Чете се за: 01:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Николов продължава да окупира реализаторския връх в Лигата на нациите

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Един от лидерите на България над всички и след втората седмица в Лигата на нациите.

Александър Николов продължава да окупира реализаторския връх в Лигата на нациите
Снимка: volleyballworld.com
Слушай новината

Александър Николов продължава да няма спиране в Лигата на нациите. Една от звездите на българския национален отбор остава на върха при реализаторите. Лидерът на Кучине Лубе Чивитанова продължава да води в класацията със 194 точки за 8 мача.

Посрещачът добави 98 точки към своя актив след края на втората седмица при мъжете и по този начин все още има предимство пред своите конкуренти. Както по традиция, той изигра ключова роля за солидното представяне на действащите световни вицешампиони, които на турнира в Любляна постигнаха три победи и една загуба, с което останаха в играта за финалите. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини подчини Италия, Канада и Украйна, но и изпусна Словения.

Компания на Николов в Топ 5 правят Фере Регерс от Белгия със 193 точки, Ран Такахаши от Япония със 159, Ник Муянович от Словения със 139 и Адис Лагумджия от Турция със 134.

По-големият от братята Николови също е начело и по среден брой точки с 5,88, следван плътно от Регерс с 5,85. Трети е Джак Хайнс от САЩ с 4,64.

При блокировачите лидерството си запазва Джаксън Хоу от Канада с 34 точки. Бедирхан Бюлбюл от Турция има 23 блока, а уЮрий Семенюк от Украйна е трети с 22.

Дуруг украиниц - Дмитро Янчук, остава най-добрият изпълнител на сервис в турнира с 16 аса. С по 13 директни точки от начален удар са Такахаши и Лагумджия.

В класацията за най-добро посрещане (процент позитивно) начело са трима либера – Мохамедреза Хазрат от Иран (61%), Майке от Бразилия (60%) и Максимилиан Гранечни от Полша (59%).

Свързани статии:

България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
Световните вицешампиони записаха положителна серия в турнира....
Чете се за: 03:47 мин.
#Волейболна Лига на нациите за мъже 2026 #Български национален отбор по волейбол за мъже #Александър Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
1
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата на Балканиадата до 18 години
2
България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата...
Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел
3
Жега в Европа - рекорд в Германия, бури в Париж и Брюксел
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
4
България се измъкна от капана на Украйна в Лигата на нациите
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ "Струма", на майка му ѝ прилошало зад волана
5
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония
6
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
6
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...

Още от: Волейбол

Волейболният мач Полша - Аржентина влезе в историята
Волейболният мач Полша - Аржентина влезе в историята
Дарина Киндова и Йоана Миу триумфираха в третия кръг на държавното по плажен волейбол Дарина Киндова и Йоана Миу триумфираха в третия кръг на държавното по плажен волейбол
Чете се за: 02:02 мин.
България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата на Балканиадата до 18 години България пречупи домакина Черна гора и ще спори с Турция за титлата на Балканиадата до 18 години
9062
Чете се за: 01:22 мин.
Виктор Жеков: Стремим се към медал от европейското първенство Виктор Жеков: Стремим се към медал от европейското първенство
Чете се за: 01:45 мин.
Денислав Бърдаров: Получи се хубав мач, играхме като по учебник Денислав Бърдаров: Получи се хубав мач, играхме като по учебник
Чете се за: 00:52 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Не се отказахме, направихме го и сме щастливи Джанлоренцо Бленджини: Не се отказахме, направихме го и сме щастливи
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ "Струма", на майка му ѝ прилошало зад волана
12-годишно дете успя да спре семейния автомобил на АМ...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
АПИ спира ремонтите по пътищата към черноморските курорти и към Гърция АПИ спира ремонтите по пътищата към черноморските курорти и към Гърция
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония Петима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и 10-и клас Публикуваха резултатите от външното оценяване след 7-и и 10-и клас
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Как да се предпазим от код „Горещо време“?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Полицаи спряха тир със спукани въздушни възглавници и откачен заден...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Заради подкуп от 8000 евро: Шефът на ВиК-Несебър с обвинение,...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Трагедията във Венецуела: 1450 вече са жертвите на земетресенията,...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ