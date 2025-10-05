Александър Тунчев: Имаше психическо натоварване

Александър Тунчев призна за психическо натоварване в редиците на Арда. „Небесно-сините“ се справиха при визитата си на Добруджа след 2:0. Старши треньорът разкри, че тимът от Кърджали е бил изпаднал в дупка и затова победата е била важна.

“Определено очаквахме труден и оспорван двубой да се получи. Това беше нашата идея днес – не да се опитваме по някакъв начин да доминираме, по-скоро ако можем, да излъжем отбора на Добруджа. Знаем си нашите проблеми. Да, създаваме ситуации, но не успявахме да ги реализираме. Имаше малко или много психическо натоварване върху нас и малко бяхме изпаднали в дупка. Затова беше важно днес да спечелим този мач“, започна той.

"Днес не беше никак леко. Отборът на Добруджа разполага с мощ и височина в атаката. Видяхте, че през второто полувреме и особено в края на мача, всичко се сипеше в нашето наказателно поле. Разбира се, имахме и малко късмет, особено в някои ситуации, но пък в други ние можехме да ги изиграем по-добре – например тези преходи, които направихме и през първото, и през второто полувреме, и да ги завършим по по-добър начин“, добави наставникът.

„Ивелин Попов, Емил Виячки и Анатоли Господинов са само част от опитните футболисти, които днес са имали важна роля. Хора като тях трябва да излизат на преден план в такива мачове и го показаха. Също така Феликс Ебоа Ебоа днес беше на много високо ниво“.

Треньорът говори и за това какви са плановете на тима от Кърджали по време на паузата за националните отбори.

"Да, правим всичко възможно и се надяваме, че за мача със Септември теренът в Кърджали ще бъде на 100 процента готов и към момента има наченки за това нещо. Колкото до паузата, ще наблегнем на увереността и разбира се да поработим върху физическата подготовка. За съжаление няма да успеем да направим една контрола, съперниците покрай нас не искат да играят, така че ще минем без проверка“, завърши Тунчев.