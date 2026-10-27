Александър Тунчев: Не позволихме на Левски да ни разсича между линиите

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев изрази задоволство от представянето на своя отбор в защита след равенството 1:1 срещу Левски в двубой от 12-ия кръг на Първа лига. Специалистът определи крайния резултат като справедлив и подчерта, че двата състава са имали възможности да стигнат до победата.

Домакините поведоха в 23-ата минута с попадение на Преслав Бачев, но Алекс Сентейес възстанови равенството след почивката. Така Арда спечели точка срещу един от основните претенденти за челните места в първенството.

"Справедлив резултат. Както ние можехме да отбележим през първото полувреме, през второто Левски създаде няколко ситуации“, коментира Тунчев след последния съдийски сигнал.

Наставникът обърна специално внимание на организацията в отбраната, която според него е била сред положителните страни в представянето на тима от Кърджали.

"Доволен съм от играта във фаза защита. Затваряхме коридорите към нашата врата. Не позволявахме на Левски да ни разсичат между линиите“, заяви специалистът.

Тунчев отчете и качествата на съперника, като посочи, че Левски разполага с достатъчно възможности за промени в състава, без това да се отразява съществено на класата на отбора.

"Ясно е, че Левски разполага с класа, но съм доволен. Левски във всеки един мач може да прави ротации“, добави треньорът на Арда.

Въпреки положителната си оценка за двубоя специалистът призна, че отборът му трябва да подобри концентрацията си, особено при гостуванията.

"Трябва малко повече концентрация, когато гостуваме. В почти всеки един мач ние сме отборът, който създава първата голова ситуация, след което получаваме гол“, обясни Тунчев.

Наставникът насочи вниманието и към предстоящия двубой със Септември, като предупреди, че срещата може да се окаже дори по-трудна от тази срещу Левски.

"Всеки един мач е важен. Срещу Септември може би ще ни е още по-трудно“, завърши Александър Тунчев.