Александър Везенков ще подкрепи България срещу Нидерландия в Самоков

Александър Везенков ще присъства на мача на националния отбор по баскетбол срещу Нидерландия. Срещата е от 18:00 часа в Арена "СамЕлион" в Самоков и е част от световните предквалификации.

Припомняме ви, че звездата на Олимпиакос отпадна от сметките на селекционера Росен Барчовски за неопределен период от време заради контузия в глезена.

Той получи травмата по време на финалния мач от серията за титлата в гръцкото баскетболно първенство през месец юни.

В първия си мач от пресявките за Мондиала в Катар през 2027 година България загуби със 76:88 от Австрия, а Нидерландия записа успех с 1 точка над австрийците.