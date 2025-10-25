БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Везенков: Винаги се целим към трофеите, но маратонът е дълъг

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Нека бъдем здрави и да се наслаждаваме, каза лидерът на Олимпиакос след втората поредна победа в Евролигата.

александър везенков винаги целим трофеите маратонът дълъг
Снимка: Olympiacos B.C./Facebook
Александър Везенков отчете, че пътят към Олимпиакос към този момент е дълъг относно целите, които има отборът всеки сезон. Съставът на Йоргос Барцокас срази Байерн Мюнхен с 96:71 в „SAP Гардън“.

Българинът не пропусна да се представи на висота, особено в заключителната четвърт, когато изигра ключова роля „червено-белите“ да сложат окончателен край за втората поредна победа в Евролигата. Крилото остави на сметката си 18 точки, 5 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 26 игрови минути.

В първите пет мача имахме голям проблем в защита, допускахме над 80 или 85 точки. Да, баскетболът се промени, но в тази среща се справихме много добре в дефанзивен план. Движението на топката вървеше в нападение, стреляхме и сме щастливи, че спечелихме толкова категорично. Маратонът е дълъг. Винаги се целим в трофеите, но не можем да гледаме толкова дълго сега. Нека бъдем здрави и да се наслаждаваме.“

Освен мача с Дубай, този се оказа един от най-интензивните. Срещу отбор, който се промени драстично и загуби част от своите играчи, опитващите се да намерят своята идентичност, смятам, че изиграхме много добър мач", добави той.

"Имаме много добри баскетболисти и дълъг състав. Начинът, по който е структурирана Евролигата, трябва да имаш 15-16 играчи. Когато всички са здрави, става много трудно за отбора, защото всеки е много добър, иска да има роля и химията в отбора трябва да се намери. Разбирам хората, особено тези в Гърция, които по-страстни, четат, чакат и виждат как играчи от НБА стават свободни агенти. Не ги виня, но това означава, че даден отбор веднага трябва да привлече подобен баскетболист, това е дълъг процес. Има широки състави и играчите не могат да намерят игрово време. Много е трудно за треньора. Трябва да сме здрави и ако той реши, ще направим правилния ход“, завърши Везенков.

#Евролига 2025/26 #БК Олимпиакос #Александър Везенков

