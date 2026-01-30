БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Зверев изрази несъгласие със съдийството при загубата от Карлос Алкарас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Германецът не смята, че състезателите могат да взимат медицински таймаут за крампи.

историческо постижение шампионите смесените двойки откритото първенство австралия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Александър Зверев разкритикува съдиите за това, че са позволили на Карлос Алкарас да ползва таймаут заради крампи, след като отстъпи от испанския №1 при мъжете в епичен петсетов трилър на полуфиналите в Австралия.

Алкарас имаше трудности с придвижването на корта при 4:4 в третия сет и получи разрешение за медицинска помощ на дясното бедро. Това откровено ядоса Зверев, който се развика на супервайзъра, твърдейки, че става въпрос за крамп, а не за контузия. Получаването на схващане, по правилник, не може да води до таймаути.

"Да, той изпитваше проблеми с крампи, така че не можеш да вземеш медицинско прекъсване заради това. Какво мога да направя? Решението не е мое. Не ми хареса, но не решавам аз", каза германецът на пресконференцията след срещата, която загуби с 4:6, 6:7(5), 7:6(3), 7:6 (4), 5:7 за близо пет часа и половина игра.

Алкарас е на първия си финал в Мелбърн, където чака действащия двукратен шампион Яник Синер или 10-кратния победител Новак Джокович.

Свързани статии:

Алкарас показа защо е №1, преодоля болката и съпротивата на Зверев за първи финал на Australian Open
Алкарас показа защо е №1, преодоля болката и съпротивата на Зверев за първи финал на Australian Open
Испанецът триумфира в най-дългия полуфинал в историята на турнира,...
Чете се за: 03:15 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Карлос Алкарас #Александър Зверев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
1
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
2
Какво време ни очаква през февруари?
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
3
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
4
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните...
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
5
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи...
След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ за подкупи
6
След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Тенис

Новак Джокович спечели драматичен полуфинал с Яник Синер и ще спори за трофея на Australian Open
Новак Джокович спечели драматичен полуфинал с Яник Синер и ще спори за трофея на Australian Open
Елизара Янева достигна до полуфиналите на сингъл на турнир в Порто Елизара Янева достигна до полуфиналите на сингъл на турнир в Порто
Чете се за: 00:35 мин.
Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнир в Монастир Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнир в Монастир
Чете се за: 00:47 мин.
Карлос Алкарас: Трябваше да вложа сърцето си в мача Карлос Алкарас: Трябваше да вложа сърцето си в мача
Чете се за: 01:45 мин.
Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на сингъл в Шарм ел Шейх Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на сингъл в Шарм ел Шейх
Чете се за: 01:07 мин.
Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Анталия Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Анталия
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир,...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София "Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ