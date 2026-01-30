Александър Зверев изрази несъгласие със съдийството при загубата от Карлос Алкарас

Александър Зверев разкритикува съдиите за това, че са позволили на Карлос Алкарас да ползва таймаут заради крампи, след като отстъпи от испанския №1 при мъжете в епичен петсетов трилър на полуфиналите в Австралия.

Алкарас имаше трудности с придвижването на корта при 4:4 в третия сет и получи разрешение за медицинска помощ на дясното бедро. Това откровено ядоса Зверев, който се развика на супервайзъра, твърдейки, че става въпрос за крамп, а не за контузия. Получаването на схващане, по правилник, не може да води до таймаути.

"Да, той изпитваше проблеми с крампи, така че не можеш да вземеш медицинско прекъсване заради това. Какво мога да направя? Решението не е мое. Не ми хареса, но не решавам аз", каза германецът на пресконференцията след срещата, която загуби с 4:6, 6:7(5), 7:6(3), 7:6 (4), 5:7 за близо пет часа и половина игра.

Алкарас е на първия си финал в Мелбърн, където чака действащия двукратен шампион Яник Синер или 10-кратния победител Новак Джокович.