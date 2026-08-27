Алкарас и Джокович попаднаха в една половина на US Open

Шампионът от миналата година Карлос Алкарас и рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович попаднаха в една и съща половина в схемата на US Open 2026. Това означава, че двамата биха могли да се срещнат помежду си на полуфинал, но преди това всеки от тях ще има доста сериозни препятствия.

Поставеният под №2 Алкарас започва турнира с двубой срещу Роман Сафиулин, а първият поставен на пътя му може да бъде Матео Арналди. В четвъртината му са още Бен Шелтън, Томи Пол и Артур Фис, който в един от най-интересните мачове от първи кръг ще играе със Стефанос Циципас.

Сръбската легенда открива кампанията си срещу Мариано Навоне, а във втори кръг би играл срещу победителя от Стан Вавринка - Матео Беретини.

На осминафинал сърбинът може да играе с намиращия се във форма Брендън Накашима, а потенциалният съперник за четвъртфинал е Даниил Медведев.

По-рано днес Григор Димитров също подпечата мястото си в основната схема, след като преодоля квалификациите. След края на всички двубои от пресявките ще стане ясно срещу кого ще започне участието си в Ню Йорк българинът.