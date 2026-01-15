БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алваро Арбелоа: Аз съм отговорен за случилото се

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Реал Мадрид говори след разочароващото отпадане от Купата на Краля след загубата от Албасете с 2:3.

алваро арбелоа съм отговорен случилото
Слушай новината

Новият треньор на Реал Мадрид Алваро Арбелоа заяви, че не се страхува от провал, поемайки вината за неочакваната загуба на столичани с 2:3 срещу втородивизионния Албасете на осминафиналите за Купата на Краля.

Специалистът преживя изключително разочароващо начало на треньорската си кариера в Реал Мадрид, след като пое испанския клуб след напускането на Шаби Алонсо по-рано през седмицата. Само преди четири дни "белите" загубиха с 2:3 срещу Барселона за Суперкупата на страната.

42-годишният Арбелоа наследява състав, който е на четири точки зад големия им съперник Барселона в Ла Лига.

"В този клуб равенството винаги е лошо, трагедия. Болезнено е и съм сигурен, че всички наши фенове страдат. Аз съм виновен за това. Случващото се на терена е моя отговорност. Що се отнася до състава и смените, мога само да благодаря на играчите. Сега трябва да се възстановим за събота. Нуждаем се от по-ясни идеи, за това как да се справим с противници, които се защитават дълбоко в своята половина", заяви Арбелоа пред медиите след двубоя.

Наставникът даде почивка на някои от звездите на 20-кратните носители на Купата на Испания, включително Килиан Мбапе и Джуд Белингам.

"Не съжалявам. Бях убеден, че съставът, който доведох, е правилният. Играчите, с които разполагахме, сформираха страхотен отбор. Бих взел същото решение хиляди пъти. Трудно е за играчите да се адаптират към всичко, което съм поискал от тях, само за един ден. Имаме и много футболисти, които трябва да се възстановят физически", каза още Алваро Арбелоа.

В събота Реал Мадрид играе у дома срещу Леванте в мач от първенството.

Свързани статии:

Втородивизионният Албасете елиминира Реал Мадрид за Купата на Краля
Втородивизионният Албасете елиминира Реал Мадрид за Купата на Краля
Кризата в кралския клуб се задълбочава.
Чете се за: 02:10 мин.
Дани Карвахал: Ударихме дъното и играчите сме главните виновници
Дани Карвахал: Ударихме дъното и играчите сме главните виновници
Десният бек изрази разочарованието си от представянето на "белият...
Чете се за: 00:57 мин.
#Алваро Арбелоа #Купа на Краля 2025/2026 #ФК Реал Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
1
Иззеха 215 литра алкохол в село Мало Конаре
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
2
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
3
САЩ изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
4
Обрат във вота: Отхвърлиха предложението НСО да охранява само...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
5
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
6
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Европейски футбол

Втородивизионният Албасете елиминира Реал Мадрид за Купата на Краля
Втородивизионният Албасете елиминира Реал Мадрид за Купата на Краля
Дани Карвахал: Ударихме дъното и играчите сме главните виновници Дани Карвахал: Ударихме дъното и играчите сме главните виновници
Чете се за: 00:57 мин.
Тотнъм официализира трансфера на Конър Галахър Тотнъм официализира трансфера на Конър Галахър
Чете се за: 01:25 мин.
Арсенал спечели първия столичен сблъсък с Челси в полуфиналите за Купата на Лигата Арсенал спечели първия столичен сблъсък с Челси в полуфиналите за Купата на Лигата
Чете се за: 02:10 мин.
Интер триумфира в домакинството си на Лече с гол на Франческо Пио Еспосито Интер триумфира в домакинството си на Лече с гол на Франческо Пио Еспосито
Чете се за: 01:12 мин.
Байерн Мюнхен стигна до трите точки в гостуването си на Кьолн след обрат Байерн Мюнхен стигна до трите точки в гостуването си на Кьолн след обрат
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3% Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в първите 11 дни на еврото Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни постановления в първите 11 дни на еврото
Чете се за: 02:00 мин.
Общество
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов" След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Авария остави Асеновград 48 часа без вода - каква е причината и...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
В Бургас най-висока е заболяемостта сред децата до 15 години
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Иран затвори въздушното си пространство - Тръмп отрича екзекуции на...
Чете се за: 01:05 мин.
Близък изток
Втората фаза на мирния план за Газа – Николай Младенов лично...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ