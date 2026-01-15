Алваро Арбелоа: Аз съм отговорен за случилото се

Новият треньор на Реал Мадрид Алваро Арбелоа заяви, че не се страхува от провал, поемайки вината за неочакваната загуба на столичани с 2:3 срещу втородивизионния Албасете на осминафиналите за Купата на Краля.

Специалистът преживя изключително разочароващо начало на треньорската си кариера в Реал Мадрид, след като пое испанския клуб след напускането на Шаби Алонсо по-рано през седмицата. Само преди четири дни "белите" загубиха с 2:3 срещу Барселона за Суперкупата на страната.

42-годишният Арбелоа наследява състав, който е на четири точки зад големия им съперник Барселона в Ла Лига.

"В този клуб равенството винаги е лошо, трагедия. Болезнено е и съм сигурен, че всички наши фенове страдат. Аз съм виновен за това. Случващото се на терена е моя отговорност. Що се отнася до състава и смените, мога само да благодаря на играчите. Сега трябва да се възстановим за събота. Нуждаем се от по-ясни идеи, за това как да се справим с противници, които се защитават дълбоко в своята половина", заяви Арбелоа пред медиите след двубоя.

Наставникът даде почивка на някои от звездите на 20-кратните носители на Купата на Испания, включително Килиан Мбапе и Джуд Белингам.

"Не съжалявам. Бях убеден, че съставът, който доведох, е правилният. Играчите, с които разполагахме, сформираха страхотен отбор. Бих взел същото решение хиляди пъти. Трудно е за играчите да се адаптират към всичко, което съм поискал от тях, само за един ден. Имаме и много футболисти, които трябва да се възстановят физически", каза още Алваро Арбелоа.

В събота Реал Мадрид играе у дома срещу Леванте в мач от първенството.