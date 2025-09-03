Алваро Мората: Христо Стоичков е във форма и може да играе за България

Един от лидерите на Испания – Алваро Мората, говори преди гостуването на България на старта на световните квалификации по пътя към Мондиал 2026 в САЩ.

Единственият типичен централен нападател на Испания отчете голямата конкуренция в отбора.

"Разделих се добре с Галатасарай, но някои неща трудно могат да се разберат. Един футболист избира пътя си и аз го направих, за да съм най-добре подготвен за световното първенство през 2026 г. Имаме 5-6 играчи, които играят в стила на отбора и можем да се заместваме. Можем да направим 3 отбора и това е добра новина, защото идват млади играчи, които да паснат на схемата. Могат да се включат дори футболисти от младежкия национален отбор в период от световните квалификации", сподели испанецът.

Футболистът призна, че след разговори със семейството си е преосмислил решението си да се откаже от националния отбор и ще се бори за него, докато бъде желан в селекцията.

"Ако треньорът разчита на мен, ще ме видите на световното първенство. Когато се прибереш вкъщи и говориш със семейството… премисляш решенията си. Поради тази причина ще давам всичко за Испания, докато се разчита на мен. В живота всичко се случва по една или друга причина. Хората в Турция са много добронамерени, не мога да се оплача от живота там. Всичко е различно в турнирите. Бил съм на скамейката с големи играчи като Давид Силва. За мен е успех да бъда тук и да помагам с каквото мога", допълни играчът на Комо.

Той завърши закачливо пред медиите, след като призна, че Христо Стоичков е във форма и би могъл да се включи в игра за България.