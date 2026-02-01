БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Амен Томпсън и Алперен Шенгюн поведоха Хюстън към успех над Далас в НБА

Томпсън реализира 21 точки, а Шенгюн записа дабъл-дабъл при драматичната победа на Рокетс със 111:107 над Маверикс.

амен томпсън алперен шенгюн поведоха хюстън успех далас нба
Слушай новината

Амен Томпсън отбеляза 21 точки, Джабари Смит-младши добави 19, а Алперен Шенгюн завърши с дабъл-дабъл от 14 точки и 14 борби при победата на Хюстън Рокетс над гостуващия Далас Маверикс със 111:107 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация.

И петимата титуляри на Рокетс записаха двуцифрен точков актив, като колективното усилие се оказа решаващо в заключителните минути. След като Далас изравни 47 секунди преди края чрез кош на Наджи Маршал, Шенгюн реализира под коша 28,6 секунди преди сирената за 109:107. Малко по-късно, след пропуск на новобранеца Купър Флаг, Кевин Дюрант асистира на Тари Ийсън за забивка, която подпечата успеха на домакините.

Флаг бе най-резултатен за Маверикс с 34 точки, 12 борби и 5 асистенции, като продължи силната си серия след рекордните 49 пункта срещу Шарлът. Брандън Уилямс добави 13 точки, но напусна играта през втората четвърт заради контузия.

В други срещи от НБА Шарлът надделя над Сан Антонио със 116:106 за шеста поредна победа, воден от Брандън Милър с 26 точки. Филаделфия се наложи над Ню Орлиънс със 124:114 след 40 точки и 11 борби на Джоел Ембийд, а Индиана победи Атланта със 129:124 с дабъл-дабъл на Андрю Нембхард.

Минесота постигна четвърти пореден успех след 131:114 над Мемфис, като Антъни Едуардс реализира 33 точки. Чикаго пък се справи с Маями със 125:118, а Айо Досунму отбеляза рекордните за сезона 29 точки.

