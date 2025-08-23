Ан Ли отстрани втората поставена Синю Ван и ще играе за титлата на тенис турнира в Кливланд

Представителката на домакините Ан Ли ще играе срещу румънката Сорана Кърстя на финала на тенис турнира на твърда настилка в Кливланд (САЩ).

Ан Ли се наложи над втората поставена Синю Ван (Китай) с 6:3, 5:7, 6:4 в първия полуфинал, продължил два часа и 25 минути.

В първия сет съперничките направиха поредни серии от по три гейма, като представителката на САЩ поведе с 3:0, Ван изравни за 3:3, но Ан Ли надделя с 6:3.

Синю Ван навакса изоставане от 1:3 във втората част до преднина от 4:3, но пак трябваше да наваксва пасив от 4:5 и да отрази пет мачбола за Ли до финалното 7:5, с което изравни резултата.

Ан Ли допусна ранен пробив в третия сет и изоставаше до 3:4, когато серия от три поредни гейма й осигури крайното 6:4 и победата.

В другия полуфинал стартиралата от квалификациите Сорана Кърстя бе по-убедителна срещу рускинята Анастасия Захарова и я победи с 6:1, 7:5 за 79 минути игра.