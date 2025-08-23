БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ан Ли отстрани втората поставена Синю Ван и ще играе за титлата на тенис турнира в Кливланд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

В другия полуфинал стартиралата от квалификациите Сорана Кърстя победи Анастасия Захарова.

Ан Ли отстрани втората поставена Синю Ван и ще играе за титлата на тенис турнира в Кливланд
Слушай новината

Представителката на домакините Ан Ли ще играе срещу румънката Сорана Кърстя на финала на тенис турнира на твърда настилка в Кливланд (САЩ).

Ан Ли се наложи над втората поставена Синю Ван (Китай) с 6:3, 5:7, 6:4 в първия полуфинал, продължил два часа и 25 минути.

В първия сет съперничките направиха поредни серии от по три гейма, като представителката на САЩ поведе с 3:0, Ван изравни за 3:3, но Ан Ли надделя с 6:3.

Синю Ван навакса изоставане от 1:3 във втората част до преднина от 4:3, но пак трябваше да наваксва пасив от 4:5 и да отрази пет мачбола за Ли до финалното 7:5, с което изравни резултата.

Ан Ли допусна ранен пробив в третия сет и изоставаше до 3:4, когато серия от три поредни гейма й осигури крайното 6:4 и победата.

В другия полуфинал стартиралата от квалификациите Сорана Кърстя бе по-убедителна срещу рускинята Анастасия Захарова и я победи с 6:1, 7:5 за 79 минути игра.

#тенис турнир в Кливланд 2025 #Ан Ли #Сорана Кърстя

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
2
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима...
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
3
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Почина мъжът, пострадал в завод "Арсенал" в Казанлък
4
Почина мъжът, пострадал в завод "Арсенал" в Казанлък
"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив процес след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
5
"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив...
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на три деца загина
6
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Тенис

Росица Денчева ще спори за титлата на двойки във Вербие
Росица Денчева ще спори за титлата на двойки във Вербие
Словак и австриец на финала на Чаланджъра в София Словак и австриец на финала на Чаланджъра в София
Чете се за: 00:50 мин.
Виктория Томова изпусна два мачбола и отпадна от US Open Виктория Томова изпусна два мачбола и отпадна от US Open
Чете се за: 01:15 мин.
Лесен жребий за Яник Синер на US Open Лесен жребий за Яник Синер на US Open
Чете се за: 01:55 мин.
Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки в Швейцария Росица Денчева се класира за полуфиналите на двойки в Швейцария
Чете се за: 01:15 мин.
Ник Кирьос отпадна от сметките и за US Open Ник Кирьос отпадна от сметките и за US Open
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма...
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
След мощната буря в Северозападна България: Описват щетите След мощната буря в Северозападна България: Описват щетите
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Засилен трафик към Гърция - каква е ситуацията в Кресненското дефиле? Засилен трафик към Гърция - каква е ситуацията в Кресненското дефиле?
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Най-малко 5 жертви при преобръщането на автобус с туристи на магистрала в Ню Йорк Най-малко 5 жертви при преобръщането на автобус с туристи на магистрала в Ню Йорк
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Дипломация по оста Москва - Вашингтон: От "светлина в края на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Задълбочава се политическата криза в Косово
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Силен вятър в събота
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ