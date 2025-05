Анадолу Ефес отново се върна в играта срещу Панатинайкос (ВИДЕО)

Анадолу Ефес отново си стъпи на краката в плейофите на Евролигата. Момчетата на Лука Банки оцеляха срещу Панатинайкос с 85:82 в четвъртия мач от четвъртфиналите. В Баскетболния център за развитие „сините“ водиха огромна част от срещата, но едва в края стигнаха до ценния успех и лишиха баскетболистите на Ергин Атаман от възможността да сложат край на серията.

Това се оказа достатъчно за отбора от Истанбул да постави ново равенство срещу действащите шампиони в турнира на богатите, този път при 2:2 победи. Серията отново се мести на гръцка земя, а петата решителна среща ще бъде изиграна на 6 май (вторник).

Размяната на серии постави интригуващ старт, като и от двете страни не липсваха реализатори. Домакините удариха първи и взеха водачеството, повеждайки с 3 точки в края на дебютния период.

Джеди Осман взе нещата в свои ръце и почти собственоръчно поведе „детелините“ към обрата във втората част. Двата отбора изпитваха проблеми в нападение, но това не спря „сините“ да се приберат в съблекалнята при 38:33.

Интригата се заплете в хода третата част, в която отново размяната на серии излезе на преден план. Впоследствие Илайджа Брайънт изгря на сцената в края на третата част и турците стигнаха до точка разлика.

