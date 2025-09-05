Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир в Мадрид

Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей за мъже в испанската столица Мадрид с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин отстъпи с 6:7(7) от поставения под №3 представител на домакините Алехандро Мансанера. Двубоят продължи час и 47 минути.

Маздрашки поведе с 2:0 в началото на първия сет, но допусна изравняване при 2:2. До края на сета нови пробиви нямаше и така се стигна до тайбрек. В него Маздрашки отрази два сетбола, но в крайна сметка отстъпи с 7-9 точки. Българинът загуби пет поредни гейма от 1:1 до 1:6 във втората част и отпадна от надпреварата.

Анас Маздрашки е част от разширения състав на националния отбор на България за Купа "Дейвис".