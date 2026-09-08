Анас Маздрашки преодоля първия кръг в Хихон

Анас Маздрашки преодоля първия кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Хихон (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният българин победи участващия с "уайлд кард" представител на домакините Фернандо Фонтан Пардо де Сантаяна със 7:6(8), 6:1 за малко под два часа на корта.

Двамата си размениха по два пробива в първия сет и така се стигна до тайбрек, в който Маздрашки пропусна сетбол при 6:5, а впоследствие изостана с 6:7 и на свой ред отрази точка за сета на съперника си. В крайна сметка при третия си сетбол при 9:8 точки, българинът поведе в общия резултат.

Във втората част Маздрашки на два пъти направи серии от по три гейма и не даде никакъв шанс на 15-годишния испанец.

Следващият съперник на българския тенисист ще бъде победителя от срещата между Пабло Аунион (Испания) и осмия поставен Теодор Дийн (САЩ).