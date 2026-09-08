БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Ще има дълбоки структурни реформи,...
Чете се за: 03:07 мин.
Министърът на образованието след резултатите от PISA...
Чете се за: 04:35 мин.
ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и...
Чете се за: 00:30 мин.
Няма да бъде обжалвана мярката на 17-годишно момче,...
Чете се за: 01:12 мин.
Любо Ганев: У дома и стените помагат, публиката ще бъде...
Чете се за: 06:55 мин.
Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са...
Чете се за: 09:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Анас Маздрашки преодоля първия кръг в Хихон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Родният представител отказа испанец.

анас маздрашки класира втория кръг тенис турнира клей арад румъния
Слушай новината

Анас Маздрашки преодоля първия кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Хихон (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният българин победи участващия с "уайлд кард" представител на домакините Фернандо Фонтан Пардо де Сантаяна със 7:6(8), 6:1 за малко под два часа на корта.

Двамата си размениха по два пробива в първия сет и така се стигна до тайбрек, в който Маздрашки пропусна сетбол при 6:5, а впоследствие изостана с 6:7 и на свой ред отрази точка за сета на съперника си. В крайна сметка при третия си сетбол при 9:8 точки, българинът поведе в общия резултат.

Във втората част Маздрашки на два пъти направи серии от по три гейма и не даде никакъв шанс на 15-годишния испанец.

Следващият съперник на българския тенисист ще бъде победителя от срещата между Пабло Аунион (Испания) и осмия поставен Теодор Дийн (САЩ).

#Атанас Маздрашки

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Слънчево ще бъде през следващите дни, от четвъртък започват валежи
1
Слънчево ще бъде през следващите дни, от четвъртък започват валежи
Корабоплаването по Дунав вероятно ще бъде възстановено едва в края на септември
2
Корабоплаването по Дунав вероятно ще бъде възстановено едва в края...
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша
3
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират...
Как делфините в Черно море се адаптират към войната и затоплянето?
4
Как делфините в Черно море се адаптират към войната и затоплянето?
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн. евро
5
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн....
Кога ще се реши проблемът с глутниците кучета в София?
6
Кога ще се реши проблемът с глутниците кучета в София?

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
3
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
4
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Тенис

Димитър Кузманов с място във втория кръг в Истанбул
Димитър Кузманов с място във втория кръг в Истанбул
Валерия Гърневска се класира за втория кръг на турнир в Румъния Валерия Гърневска се класира за втория кръг на турнир в Румъния
Чете се за: 01:10 мин.
Артюр Фис се отказа от Купа Дейвис заради физическо натоварване Артюр Фис се отказа от Купа Дейвис заради физическо натоварване
Чете се за: 01:45 мин.
Гоф и Рибакина в осмицата на US Open, казахстанката се доближи до №1 Гоф и Рибакина в осмицата на US Open, казахстанката се доближи до №1
Чете се за: 04:30 мин.
Петсетова битка за 3 часа и 50 минути прати Хачанов на четвъртфинал Петсетова битка за 3 часа и 50 минути прати Хачанов на четвъртфинал
Чете се за: 02:15 мин.
Зверев с юбилейна 50-а победа за сезона и място сред осемте най-добри на US Open Зверев с юбилейна 50-а победа за сезона и място сред осемте най-добри на US Open
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: Ще има дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност
Премиерът Радев: Ще има дълбоки структурни реформи, особено в...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
ГЕРБ обвини управляващите в манипулация с дефицита в бюджета чрез прехвърлянето на разходи от 2026 г. в 2025 г. ГЕРБ обвини управляващите в манипулация с дефицита в бюджета чрез прехвърлянето на разходи от 2026 г. в 2025 г.
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Министърът на образованието след резултатите от PISA 2025: Задълбочава се образователното неравенство у нас Министърът на образованието след резултатите от PISA 2025: Задълбочава се образователното неравенство у нас
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
ЦИК: Подготовката на предстоящите президентски избори върви по план според хронограмата ЦИК: Подготовката на предстоящите президентски избори върви по план според хронограмата
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
В предизборната надпревара: Кои кандидати за "Дондуков" 2...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Скандал в Естония: Проверяват фирма, получила 70 млн. евро за...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща: Кадрите от погребението на...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ