Анатоли Нанков: Левски бяха по-добри и заслужено победиха

Отборът на Монтана регистрира осми пореден мач без победа, след като на свой терен в 16-ия кръг беше сразен с 1:5 от Левски. Така тимът от Северозападна България отново е един от претендентите за изпадане във Втора лига, тъй като остава на предпоследното 15-о място.

„Започнахме изключително лошо мача. Левски бяха по-добри и заслужено победиха. Лош резултат за нас, но това е и заради успеваемостта на тима на Левски – от четири удара преди почивката ни вкараха три гола, а в целия мач от шест удара отбелязаха пет гола. Заслужена победа, класата е различна и очевадна. Те играха по-добре и заслужено спечелиха“, започна старши треньорът на домакините от Монтана Анатоли Нанков.

"За съжаление Давид Малембана и Важебах Сакор не успяха да се възстановят и да ни помогнат днес. И не искахме да рискуваме да ги пускаме невъзстановени. Но допуснахме изключително детински, технически грешки, които не би трябвало да се допускат. Но това е футболът. Трябва да направим така, че поне елементарните грешки да ги изчистим от играта си. Мачът днес приключи на полувремето. През второто се опитахме да бъдем малко по-активни, но всичко беше свършило в 45-ата минута", каза още наставникът.

Нанков, който смени на поста Танчо Калпаков, започна в Монтана с три поредни победи, но сега е на другия полюс.