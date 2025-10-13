Анчелоти не отписа Неймар за Мондиал 2026

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти не затвори вратите на тима пред нападателя на Сантос Неймар за световните финали в САЩ, Мексико и Канада следващото лято.

"Когато е във форма, има нивото да бъде в който и да е национален или клубен отбор на планетата", каза Анчелоти за Неймар на пресконференцията си преди приятелския мач с Япония в Токио във вторник.

33-годишният офанзивен футболист не е попадал в националния тим в последните две години, като страда от постоянни контузии след завръщането си в Сантос след престоя в Саудитска Арабия.