Анчелоти не отписа Неймар за Мондиал 2026

Спорт
Селекционерът на националния отбор на Бразилия даде краен срок на 33-годишния офанзивен футболист да влезе в сметките му.

неймар отново стягам куфарите
Снимка: БТА
Слушай новината

Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти не затвори вратите на тима пред нападателя на Сантос Неймар за световните финали в САЩ, Мексико и Канада следващото лято.

"Когато е във форма, има нивото да бъде в който и да е национален или клубен отбор на планетата", каза Анчелоти за Неймар на пресконференцията си преди приятелския мач с Япония в Токио във вторник.

33-годишният офанзивен футболист не е попадал в националния тим в последните две години, като страда от постоянни контузии след завръщането си в Сантос след престоя в Саудитска Арабия.

"Отборът, който ще селектираме през март, може да бъде същият като този за световното първенство. Искаме да видим как ще се интегрират играчи, но идеята е да оформим състава тогава", каза още италианският специалист.

"Бразилският национален отбор иска и може да играе хубав футбол, но зависи какво смятате за хубава игра. Разбира се, че играчите имат класа и отдаденост. Трябва да се играе хубав футбол с топка и без нея, което също е важен аспект. Важна е хубавата игра, но най-важното е да спечелиш", категоричен е Анчелоти, който в контролата срещу тима на Република Корея, пусна четирима нападатели - Винисиус, Родриго, Матеус Куня и тийнейджъра Уилиам Естевао.

