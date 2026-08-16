БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Анди Диас Ернандес спечели европейската титла на троен скок

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
Запази

Кубинецът постигна четвърти резултат в историята на дисциплината.

Анди Диас Ернандес
Снимка: БТА
Слушай новината

Анди Диас Ернандес (Италия) триумфира на троен скок в шестия ден на европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам с четвърти най-добър резултат в историята на дисциплината.

Роденият в Куба 30-годишен Диас Ернандес постигна 18.15 метра за първото си злато на открито, след като през миналия сезон спечели световната и континенталната титла в зала.

Това беше по-слабо постижение само от световния рекордьор Джонатан Едуардс от Великобритания (18.29), от Крисчън Тейлър от САЩ (18.21) и от Хордан Диас Фортун от Испания (18.18).

Със среброто в Бирмингам е окичи световният шампион Педро Пичардо (Португалия) със 17.76 метра, а бронза заслужи Андреа Делавале (Италия) със 17.37 метра.

Хенриете Йегер от Норвегия беше най-добра в бягането на 400 метра. Тя финишира с национален рекорд от 49.04 секунди на финала за първата си индивидуална титла от голямо първенство при жените. За 23-годшната Йегер това беше второ злато от шампионата след триумфа със смесената щафета на Норвегия на 4 по 400 метра в понеделник.

Защитаващата титлата си от Рим 2024 Наталия Буковецка (Полша) този път остана със среброто с 50.04 секунди, а трета завърши европейската шампионка в зала Лике Клавер (Нидерландия) с 50.15 секунди.

В бягането на 10000 метра при мъжете Андреас Алмгрен подобри най-стария рекорд на европейските първенства и се окичи със златото. Той преодоля дистанцията за 27:23.44 минути, с което прати в историята досегашното върхово постижение в дисциплината на финландеца Марти Ваинио от 27:30.99 от Прага 1978.

Доминик Лобалу (Швейцария) финишира втори за 27:42.67 минути, а Джими Гресие от Франция се нареди трети с 28:07.90 минути.

Eвропейският шампион до 23 години от Берген 2025 в бягането на 1500 метра Стефан Нилесен от Нидерландия заслужи титлата в дисциплината и при мъжете с 3:35.70 минути. Той изпревари с 46 стотни от секундата Самуел Пилстрьом от Швеция, а трети завърши Андрю Коскоран (Ирландия) с 3:36.24 минути.

В щафетите на 4 по 100 метра титлите и в двата пола спечелиха представителите на домакините от Великобритания - с 38.45 секунди при мъжете и 42.05 секунди при жените, като Ейми Хънт заслужи трето злато на първенството след индивидуалните си победи на 100 и на 200 метра при дамите.

Олимпийската шампионка от Париж 2024 и световна рекордьорка Ярослава Махучих (Украйна) спечели трета поредна европейска титла в скока на височина с 1.97 метра. Полякинята Мария Зодзик се класира втора с 1.95 метра, колкото постигна и третата Мария Вукович (Черна гора).

Юлиан Вебер (Германия) беше най-добър в хвърлянето на копие с рекорд на европейските първенства от 90.40 метра и заслужи втора континентална титла след Мюнхен 2022.

Той изпревари сънародника си Ник Тум, който направи лично постижение с 83.76 метра. Трети завърши Патрикс Гайлумс (Латвия) с 82.97 метра и взе първия си медал от голямо първенство при мъжете. Защитаващият титлата си Якуб Вадлейх (Чехия) остана пети с 82.88 метра.

Световната вицешампионка Кейт О'Конър триумфира в десетобоя при жените с национален рекорд на Ирландия от 6751 точки. Подиума допълниха нидерландките Ема Остервегел с 6713 точки и световната шампионка в многобоя в зала Софи Доктер с 6664 точки.

Свързани статии:

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте шампионата от 10 до 16 август в програмите на БНТ и на...
Чете се за: 08:02 мин.
#Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 #Анди Диас Ернандес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
3
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали (СНИМКИ)
4
Трагедия с полски автобус в Унгария, най-малко 12 души са загинали...
Внимание, кражби на плажа: Полицията във Варна с предупреждение към туристите
5
Внимание, кражби на плажа: Полицията във Варна с предупреждение към...
БНТ с ексклузивни кадри от акцията в Пловдив: Групата се е събирала, за да споделя забранена идеология
6
БНТ с ексклузивни кадри от акцията в Пловдив: Групата се е...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
6
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...

Още от: Други спортове

Дария Варфолоеев вече има 14 световни титли в кариерата си
Дария Варфолоеев вече има 14 световни титли в кариерата си
Хърватия стъпи на върха на европейското по водна топка във Варна за мъже U20 Хърватия стъпи на върха на европейското по водна топка във Варна за мъже U20
Чете се за: 01:07 мин.
Владимир Давидов и Джан Фикрет се класираха за четвъртфиналите на европейското по бокс Владимир Давидов и Джан Фикрет се класираха за четвъртфиналите на европейското по бокс
Чете се за: 01:05 мин.
Руската щафета блесна в щафетата при мъжете на европейското по плуване Руската щафета блесна в щафетата при мъжете на европейското по плуване
Чете се за: 02:12 мин.
Алан Дзабиев с място на репешажите на световното по борба Алан Дзабиев с място на репешажите на световното по борба
Чете се за: 01:07 мин.
Шест медала за България на световното по художествена гимнастика във Франкфурт (ОБЗОР) Шест медала за България на световното по художествена гимнастика във Франкфурт (ОБЗОР)
Чете се за: 03:35 мин.

Водещи новини

18 задържани при акция на полицията и ДАНС в неонацистки клуб в Пловдив (ОБЗОР)
18 задържани при акция на полицията и ДАНС в неонацистки клуб в...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Емануил Йораднов: Дейността на „Кръв и чест“ попада под текстове от Наказателния кодекс Емануил Йораднов: Дейността на „Кръв и чест“ попада под текстове от Наказателния кодекс
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Кои са "Кръв и чест"? - Неонацистката международна мрежа е забранена в няколко европейски държави Кои са "Кръв и чест"? - Неонацистката международна мрежа е забранена в няколко европейски държави
Чете се за: 03:52 мин.
Подготовката на Бургас за "Евровизия": Градът вече има голям опит с концерти на световни звезди Подготовката на Бургас за "Евровизия": Градът вече има голям опит с концерти на световни звезди
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Опозицията разкритикуваха първите 100 дни управление на кабинета...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Нощ на взаимен обстрел: Ракети и дронове срещу Киев и Москва
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Европа в плен на огъня: Най-големият пожар в Белгия за последния век
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Златна Стилияна Николова на световното във Франкфурт
Чете се за: 01:20 мин.
Художествена гимнастика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ