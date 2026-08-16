Анди Диас Ернандес спечели европейската титла на троен скок

Анди Диас Ернандес (Италия) триумфира на троен скок в шестия ден на европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам с четвърти най-добър резултат в историята на дисциплината.

Роденият в Куба 30-годишен Диас Ернандес постигна 18.15 метра за първото си злато на открито, след като през миналия сезон спечели световната и континенталната титла в зала.

Това беше по-слабо постижение само от световния рекордьор Джонатан Едуардс от Великобритания (18.29), от Крисчън Тейлър от САЩ (18.21) и от Хордан Диас Фортун от Испания (18.18).

Със среброто в Бирмингам е окичи световният шампион Педро Пичардо (Португалия) със 17.76 метра, а бронза заслужи Андреа Делавале (Италия) със 17.37 метра.

Хенриете Йегер от Норвегия беше най-добра в бягането на 400 метра. Тя финишира с национален рекорд от 49.04 секунди на финала за първата си индивидуална титла от голямо първенство при жените. За 23-годшната Йегер това беше второ злато от шампионата след триумфа със смесената щафета на Норвегия на 4 по 400 метра в понеделник.

Защитаващата титлата си от Рим 2024 Наталия Буковецка (Полша) този път остана със среброто с 50.04 секунди, а трета завърши европейската шампионка в зала Лике Клавер (Нидерландия) с 50.15 секунди.

В бягането на 10000 метра при мъжете Андреас Алмгрен подобри най-стария рекорд на европейските първенства и се окичи със златото. Той преодоля дистанцията за 27:23.44 минути, с което прати в историята досегашното върхово постижение в дисциплината на финландеца Марти Ваинио от 27:30.99 от Прага 1978.

Доминик Лобалу (Швейцария) финишира втори за 27:42.67 минути, а Джими Гресие от Франция се нареди трети с 28:07.90 минути.

Eвропейският шампион до 23 години от Берген 2025 в бягането на 1500 метра Стефан Нилесен от Нидерландия заслужи титлата в дисциплината и при мъжете с 3:35.70 минути. Той изпревари с 46 стотни от секундата Самуел Пилстрьом от Швеция, а трети завърши Андрю Коскоран (Ирландия) с 3:36.24 минути.

В щафетите на 4 по 100 метра титлите и в двата пола спечелиха представителите на домакините от Великобритания - с 38.45 секунди при мъжете и 42.05 секунди при жените, като Ейми Хънт заслужи трето злато на първенството след индивидуалните си победи на 100 и на 200 метра при дамите.

Олимпийската шампионка от Париж 2024 и световна рекордьорка Ярослава Махучих (Украйна) спечели трета поредна европейска титла в скока на височина с 1.97 метра. Полякинята Мария Зодзик се класира втора с 1.95 метра, колкото постигна и третата Мария Вукович (Черна гора).

Юлиан Вебер (Германия) беше най-добър в хвърлянето на копие с рекорд на европейските първенства от 90.40 метра и заслужи втора континентална титла след Мюнхен 2022.

Той изпревари сънародника си Ник Тум, който направи лично постижение с 83.76 метра. Трети завърши Патрикс Гайлумс (Латвия) с 82.97 метра и взе първия си медал от голямо първенство при мъжете. Защитаващият титлата си Якуб Вадлейх (Чехия) остана пети с 82.88 метра.

Световната вицешампионка Кейт О'Конър триумфира в десетобоя при жените с национален рекорд на Ирландия от 6751 точки. Подиума допълниха нидерландките Ема Остервегел с 6713 точки и световната шампионка в многобоя в зала Софи Доктер с 6664 точки.