Андрей Янкулов внася жалба във ВАС срещу отказа на ВСС да разгледа избора на нов и.ф. главен прокурор

Служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов обяви, че днес ще внесе жалба във Върховен административен съд срещу решението на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет да не разгледа предложението за назначаване на нов временно изпълняващ функциите главен прокурор.

На заседание на 11 март Прокурорската колегия единодушно остави без разглеждане предложението на министъра. Срокът за обжалване изтича на 25 март.

Министър Янкулов обясни, че големият проблем е произнасянето на колегията, с което въвежда "временен вечен мандат" за Сарафов, чието изтичане е поставяне в зависимост от сбъдването или бъдещо несигурно събитие – избор на титуляр или той самият да реши, че не иска да изпълнява тези функции. По думите му това противоречи на всички възможни принципи на правовата държава и доброто управление.

Министърът коментира още, че се очаква доклад от работната група към Министерството на правосъдието по сигнал на БОЕЦ. Той съдържа твърдения за корупция, злоупотреба с власт и нарушения от магистрати и високопоставени длъжностни лица. Сигналът вече е изпратен до МВР за проверка, както и до Върховния касационен съд за преценка на евентуални последващи действия по механизма за независимо разследване на главния прокурор.