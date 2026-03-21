БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Чете се за: 05:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Андреу Ромеро: Шансовете на Никола Цолов за Формула 1 са напълно реалистични

Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
Всичко от автора , Репортер: Тереза Мутафчиева
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Формула 2
Запази

Българският пилот е разпознаван като един от най-големите таланти и вече гледа към следващото ниво

Слушай новината

Шансовете на Никола Цолов да получи възможност във Формула 1 са напълно реалистични. Това заяви тим мениджърът на "Кампус рейсинг“ Андреу Ромеро в специално интервю за БНТ.

Българският талант в момента се състезава във Формула 2 и продължава да затвърждава репутацията си на един от най-перспективните млади пилоти. Цолов бе сред официалните гости при откриването на новата писта край Самоков - A1 Мотопарк, като използва случая да говори за следващите си цели.

"Ако продължа да съм постоянен и да съм в топ 5, което е моята цел, вярвам, че ще имам шанс и го заслужавам. Готов съм във всеки момент да направя следващата крачка и се надявам да оставя добра следа за бъдещите поколения“, коментира Цолов.

От своя страна Ромеро подчерта, че българинът вече е в полезрението на елита в моторните спортове.

"Никола е рядка комбинация от талант и трудолюбие. Във Формула 1 го разпознават като един от най-големите таланти. Той е бъдеща звезда - въпрос е на време да стигне дотам“, заяви той.

Цялото интервю с Никола Цолов гледайте утре от 12:30 часа в предаването "Арена спорт“ по БНТ 1.

Чете се за: 00:30 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ