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Андрея и Денислава Глушкови не загубиха гейм по пътя към полуфиналите в Сърбия

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Спорт
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Българските сестри разгромиха Лейла Хана Голубович и Милица Стошович с 6:0, 6:0 на турнира в Куршумлийска баня

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Снимка: БТА
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Андрея и Денислава Глушкови се класираха по категоричен начин за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия. Българските сестри не дадоха нито един гейм на своите съпернички в четвъртфиналния двубой.

Глушкови, които са поставени под №4 в основната схема, разгромиха американката Лейла Хана Голубович и представителката на домакините Милица Стошович с 6:0, 6:0. Срещата продължи 70 минути.

Българският тандем контролираше изцяло развитието на двубоя и не позволи на съперничките си да стигнат до нито един гейм в двете части. Така Андрея и Денислава продължават битката за трофея в надпреварата с награден фонд от 30 хиляди долара.

На полуфиналите Глушкови очакват победителките от сблъсъка между водачките в схемата Мария Головина от Русия и Наталия Сенич от Сърбия и тандема Елени Хаджиавраам от Гърция и Карина Фядосик от Беларус.

Другата българска двойка в четвъртфиналната фаза не успя да продължи напред. Ралица Александрова и Валерия Гърневска отстъпиха пред сръбкините Анастасия Цветкович и Лана Вирц с 2:6, 0:6.

Така Андрея и Денислава Глушкови остават единственият български тандем в битката за титлата на двойки в Куршумлийска баня.

#Андрея Глушкова #тенис турнир в Куршумлийска Баня #Денислава Глушкова

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