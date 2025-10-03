БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ангелос Постекоглу: Нищо не ме изненадва във футбола

Спорт
Мениджърът на Нотингам Форест бе освиркан от феновете на отбора.

Ангелос Постекоглу
Снимка: БГНЕС
Мениджърът на Нотингам Форест Ангелос Постекоглу остана разочарован от загубата с 2:3 от Мидтиланд във втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

Според Opta, Постекоглу е първият мениджър на Нотингам от 100 години насам, който не е успял да спечели нито един от първите си шест мача, като е завършил наравно в два и е загубил четири.

"Много е разочароващо. Допуснахме много, много лесни голове през първото полувреме. Дадохме шанс на противника да играе своята си игра. Просто се подведохме в ключови моменти от мача. Нищо организационно, просто не показахме необходимото желание и решителност срещу опонентите си в тези моменти. Регресираме ли? Не знам. Напредъкът във футбола означава победа, а ние не правим това. Футболът понякога може да бъде вълнуващ, но трябва да печелим и ще продължим да се опитваме", заяви наставникът след срещата.

"Феновете скандират за уволнение? Чувал съм и преди тези скандирания. Феновете искат да видят отбора си да печели и имат право на мнение. Вече нищо не ме изненадва във футбола. Просто трябва да продължим да работим. Трябва да държим главите си високо и да се възстановим. Предстои ни труден мач срещу Нюкасъл този уикенд", каза Постекоглу.

Мидтиланд е втори в класирането с 6 точки. Нотингам Форест е 25-ти с точка.

