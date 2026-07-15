Английският нападател Мейсън Грийнууд е най-новото попълнение на Фенербахче

Фенербахче обяви трансфера на английския нападател Мейсън Грийнууд от Олимпик Марсилия, съобщиха от турския футболен клуб.

Сделката е на стойност 39 милиона евро. Фенербахче потвърди, че е постигнато споразумение както с играча, така и с френския клуб, като трансферната сума ще бъде платена на три равни вноски през следващите три години. Базираният в Истанбул отбор ще покрие и всички солидарни плащания, произтичащи от разпоредбите на ФИФА.

Грийнууд се присъедини към Олимпик Марсилия от Манчестър Юнайтед през юли 2024-а с петгодишен договор, след като прекрати дългогодишната си кариера в клуба от Висшата лига.

Във Фенербахче се надяват, че той ще добави мощ към фронтовата им линия, докато се борят за първата си титла в елита от 2014 година насам, пише агенция Ройтерс.

24-годишният нападател отбеляза 37 гола в 66 мача за два сезона в Олимпик Марсилия.