Анина Цурбриген е вече в олимпийското село в Кортина д'Ампецо, Алберт Попов тренира в Бормио

Състезаващата се за България скиорка-алпийка Анина Цурбриген вече е в олимпийското село в Кортина д'Ампецо.

Родената в Швейцария 22-годишна Цурбриген, чийто майка е българка, ще направи утре първо занимание с треньорката си Мария Киркова.

В събота тя ще тренира на подготвителното трасе в Добиако, където вече занимания проведоха най-големите звезди в алпийските ски като Микаела Шифрин, Федерика Бриньоне и др.

Цурбриген ще направи олимпийския си дебют в гигантския слалом на пистата "Олимпия деле Тофане" в Кортина на 15 февруари, а три дни по-късно ще участва и в слалома.

Младата състезателка е единствената българска представителка в техничните дисциплини на алпийските ски на Игрите Милано-Кортина 2026.

Звездата в мъжките алпийски ски Алберт Попов вече тренира в Бормио, където на 16 февруари ще кара в слалома.

За Попов това ще бъде трето олимпийско участие, като в Пекин 2022 той направи най-доброто си класиране с девето място в коронната си дисциплина.