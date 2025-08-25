Антични съкровища под НХА: гривни и съдчета от 3-5 век!

По време на ремонт в Националната художествена академия археолозите попаднаха на нещо супер ценно – гроб на млада жена, част от Източния некропол на Сердика.

В гроба са открити две бронзови гривни (на двете ръце ) и две стъклени съдчета за благовония.

До момента екипът е разкопал 13 гроба, всички ориентирани изток–запад.

Датировката е от 3-5 век – тоест точно от времето, когато Сердика е бил супер важен римски град.

„По накитите можем да съдим, че жената е била от по-високите обществени слоеве“, обяснява археоложката Елена Николова.

Разкопките започнаха на 11 август и тепърва се очакват нови открития. Може би София ще ни изненада с още артефакти от античността.