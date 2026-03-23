Антоан Гризман сменя Атлетико с МЛС

Нападателят на Атлетико Мадрид Антоан Гризман ще подпише 2-годишен договор, включващ опция за още един сезон, с Орландо Сити, съобщи ESPN.

Французинът замина за Орландо в неделя вечер след загубата на отбора му с 2:3 в дербито от Реал Мадрид, за да финализира трансфера. Очаква се Гризман да започне да играе за отбора от MLS през юли.

Нападателят ще остане с Атлетико до края на сезона и ще опита да помогне на тима в четвъртфиналния сблъсък в Шампионската лига с Барселона и финал за Купата на краля срещу Реал Сосиедад.

Френската звезда, която беше в отбора, спечелил Световното първенство през 2018 г., се оттегли от националния отбор през 2024 г.

Гризман е водещият реализатор на Атлетико за всички времена с 210 гола, но все още не е печелил титла от голям турнир с отбора на Диего Симеоне.

Настоящият договор на Гризман с Атлетико е до 2027 г. Летният прозорец в Мейджър лийг сокър отваря на 13 юли.