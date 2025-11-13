Антоанета Костадинова остава в борбата за финал на световното първенство по спортна стрелба

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Олимпийската вицешампионка от Токио 2020 показа стабилност в прецизната стрелба и приключи с резултат от 290 точки.

Антоанета Костадинова
Антоанета Костадинова заема 21-о място след първата част от дисциплината 25 метра пистолет (жени) на Световното първенство по спортна стрелба, което се провежда в Кайро, Египет.

Олимпийската вицешампионка от Токио 2020 показа стабилност в прецизната стрелба и приключи с резултат от 290 точки, което ѝ оставя реални шансове да се класира за финала. Решаваща ще бъде утрешната втора половина на надпреварата – бързата стрелба.

Другите две представителки на България в дисциплината – Лидия Ненчева и Мирослава Минчева, приключиха първия етап с по 284 точки и към момента остават извън топ 50 в класирането.

