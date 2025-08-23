Антонина Зетова: Не успяхме да се адаптираме към стила на Канада

Антонина Зетова посочи причините за слабия старт на националния отбор на България по волейбол за жени на световното първенство в Тайланд. Българките отстъпиха с 1:3 срещу Канада в откриващия си мач, а селекционерът отдаде заслуженото на канадките.

„Мисля, че ние не играхме добре при първи контакт с топката. Канада пък направи това много добре в мача. Канадките играха добре, умно, направиха страхотни неща в защита. Ние, за съжаление не успяхме да се адаптираме към този стил на игра“, заяви тя.

Треньорката говори и за включването на по-младите волейболистки, които дебютираха официално с екипа на „лъвиците“.

"Важно е, че имаме млади състезателки, но не и толкова важно. Просто младите трябва да извървят пътя си, да натрупат опит при жените в тези мачове от световното първенство. Това е голямо предизвикателство“, коментира Зетова.