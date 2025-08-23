БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в...
Чете се за: 00:52 мин.
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от...
Чете се за: 01:00 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Антонина Зетова: Не успяхме да се адаптираме към стила на Канада

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Не играхме добре при първи контакт с топката, заяви селекционерът на волейболните националки след лошия старт на световното в Тайланд.

антонина зетова успяхме адаптираме стила канада
Снимка: en.volleyballworld.com
Слушай новината

Антонина Зетова посочи причините за слабия старт на националния отбор на България по волейбол за жени на световното първенство в Тайланд. Българките отстъпиха с 1:3 срещу Канада в откриващия си мач, а селекционерът отдаде заслуженото на канадките.

„Мисля, че ние не играхме добре при първи контакт с топката. Канада пък направи това много добре в мача. Канадките играха добре, умно, направиха страхотни неща в защита. Ние, за съжаление не успяхме да се адаптираме към този стил на игра“, заяви тя.

Треньорката говори и за включването на по-младите волейболистки, които дебютираха официално с екипа на „лъвиците“.

"Важно е, че имаме млади състезателки, но не и толкова важно. Просто младите трябва да извървят пътя си, да натрупат опит при жените в тези мачове от световното първенство. Това е голямо предизвикателство“, коментира Зетова.

Свързани статии:

България потегли с грешен ход на световното в Тайланд
България потегли с грешен ход на световното в Тайланд
Селекцията на Антонина Зетова се противопостави на Канада, но...
Чете се за: 02:57 мин.
#Световно първенство по волейбол за жени в Тайланд 2025 г. #Антонина Зетова #Български национален отбор по волейбол за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
2
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на три деца загина
3
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн тази вечер по БНТ 3
4
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн тази вечер по БНТ 3
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
5
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма...
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг
6
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
5
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
6
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...

Още от: Национални отбори

Микаела Стоянова: Във втория гейм имахме проблем, който не разрешихме
Микаела Стоянова: Във втория гейм имахме проблем, който не разрешихме
България потегли с грешен ход на световното в Тайланд България потегли с грешен ход на световното в Тайланд
Чете се за: 02:57 мин.
Захари Згуров и Георги Антов са осминафиналисти на европейското първенство по плажен волейбол под 20 г. Захари Згуров и Георги Антов са осминафиналисти на европейското първенство по плажен волейбол под 20 г.
Чете се за: 00:30 мин.
България открива кампанията си на световното първенство по волейбол за жени срещу Канада България открива кампанията си на световното първенство по волейбол за жени срещу Канада
Чете се за: 01:57 мин.
България постигна първа победа на световното първенство по волейбол за мъже до 21 години в Китай България постигна първа победа на световното първенство по волейбол за мъже до 21 години в Китай
Чете се за: 03:45 мин.
България продължава към 1/16-финалите на еврошампионата по плажен волейбол за мъже под 20 г. България продължава към 1/16-финалите на еврошампионата по плажен волейбол за мъже под 20 г.
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна? Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Горящо незаконно сметище е причината за пожара в Сливенско Горящо незаконно сметище е причината за пожара в Сливенско
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Политическа криза: Външният министър на Нидерландия подаде оставка
Чете се за: 03:10 мин.
По света
"Голямата маса" отново събира съседи и приятели в София
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Комисия на НС ще проведе изслушване на кандидата за зам.-омбудсман...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ