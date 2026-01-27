БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Антонио Конте: Никой не мисли за отпадане от Шампионска лига

Наясно сме, че ни очаква труден мач срещу един от европейските топ клубове, отбеляза треньорът на Наполи преди мача от турнира на богатите с Челси.

Антонио Конте: Никой не мисли за отпадане от Шампионска лига
Снимка: БТА
Слушай новината

Антонио Конте вярва, че Наполи ще всичко от себе си в домакинството срещу Челси за край на основната фаза в Шампионска лига. Италианците се намират в тежка ситуация, свързана с контузии на множество основни играчи. „Партенопеите“ няма да могат да разчитат на Кевин Де Бройне, Давид Нереш, Матео Политано, Ваня Милинкович-Савич, Амир Рахмани и Франк Ангиса. Действащият шампион на Италия заема 25-та позиция във временното класиране и се нуждае от позитивен резултат, за да попадне сред първите 24 отбора след края на първия етап.

Това ще бъде забележителна вечер, защото става дума за Шампионската лига. Това ще бъде прекрасен и вълнуващ мач срещу Челси – отбор, който тренирах две години. Познавам този клуб, знам неговите планове. Подхождаме към мача с правилната нагласа и решителност. Знаем, че всичко е заложено на карта, знаем силата на съперника, трябва да уважаваме всички опоненти, но в същото време искаме да вървим напред и да постигнем нещо значимо. Утре ще трябва да дадем всичко от себе си, за да напуснем стадиона с високо вдигната глава. След това с оглед на резултата ще видим дали ще успеем да продължим в плейофите“, започна той.

„Наясно сме, че ни очаква труден мач срещу един от европейските топ клубове. Тренирахме с достатъчно енергия и се възстановихме. Нямаме възможност да правим някакви промени заради многото отсъстващи. И аз бих искал моят президент (б.а. Аурелио Де Лаурентис) да харчи 120 милиона евро за млади играчи, както направи Челси, подписвайки с Кайседо. Има клубове, които могат да си го позволят, и такива, които не могат. В Италия сега никой не може да го направи, а водещите европейски клубове могат да подписват с млади играчи за по 70 милиона евро", добави италианецът.

Винаги трябва да бъдем оптимисти и да разглеждаме най-добрия сценарий. Никой от нас не мисли за отпадане от Шампионската лига. Утре ще имаме пълен стадион, феновете трябва да ни накарат да почувстваме какво означава да играеш на „Стадио Диего Армандо Марадона“. Предстои ни да се изправим срещу много сериозно препятствие. Лошото в тази ситуация е, че трябва да се справим с доста осакатен състав. Ако първенството на Италия започнеше днес, мисля, че щяха да поставят Наполи на осмо-десето място с оглед на отсъстващите заради контузии. Искаме да изненадаме всички, както беше в Суперкупата на Италия, но плащаме цената за ситуацията с всичките тези травми“, каза още Конте в ефира на „Скай Спортс“.

