АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено, за да затрудни движението за София

Шофьор на камион умишлено спря в тръбата за София на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“ днес преди обед и затрудни движението в последния почивен ден за Великден, съобщиха от АПИ. Първоначалната информация беше, че камионът е аварирал.

Водачът на превозното средство е спрял в тунела и при пристигането на екипите на пътноподдържащото дружество е отказвал съдействие да бъде изтеглен от тунела.

По данни на МВР-София водачът на ТИР-а е отказал на органите на МВР да измести или да осигури достъп до пътното средство. Това е довело до намесата на полицейските служители, за да се възстанови трафика по АМ „Хемус“ и да не се възпрепятства пътуването на всички останали шофьори.

Шофьорът е задържан от МВР, а ИА „Автомобилна администрация“ започва проверка на дейността на транспортното дружество.