bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
Отборът, домакинстващ София отново окупира върха в Евролигата.

Апоел Тел Авив не се смили над Олимпия Милано (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Апоел Тел Авив си припомни вкуса на успеха и се върна еднолично на върха в Евролигата поне за 24 часа. Съставът на Димитрис Итудис подчини Армани Олимпия Милано със 105:83 в мач от 12-ия кръг. В "Юнипол Форум" интрига имаше само през първото полувреме, но през второто отборът, домакинстващ в София, доминираше с пълна сила и до края сломи всички опити за съпротива на баскетболистите на Еторе Месина, спирайки успешната им серия от четири поредни успеха в турнира на богатите.

Това се оказа достатъчно за израелците да съберат девет победи и три загуби във временното класиране в турнира на богатите, а италианците имат по шест успеха и шест поражения. На 25 ноември (вторник) Апоел ще приеме Реал Мадрид в Ботевград, докато Олимпия ще пътува до Белград за мач с Макаби Тел Авив ден по-късно.

Присъствието на Дан Отуру и Василие Мицич постави гостите на лидерската позиция на старта, като често докосваха двуцифрената разлика. Леандро Болмаро прие това лично и почти собственоръчно се постара гостите не само да се поздравят с обрата, а в края на дебютната част да се отскубнат с 3 точки напред.

Началото на втория период предложи размяна на точни стрелби, като Антонио Блекни и Шавон Шийлдс се оказаха най-честите им автори. Именно точният мерник на Блекни до голяма степен предостави възможността на израелците да се приберат в съблекалнята при 49:45.

Дебютантът в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент бе доста по-категоричен на старта на второто полувреме и чрез серия от 20:7, дело на Иалйджа Брайънт, Колин Малкълм и Отуру, преднината му придоби двуцифрени изражения. Армони Брукс и Болмаро вдъхнаха надежда на италианците, но тимът от Апоел се радваше на актив от 12 точки след 30 минути игра.

Джонатан Мотли, Блекни и Брайънт направиха така, че доминацията на гостите да не стихне в последната част. Отборът от Милано изцяло свали гарда и оставащото време до финалната сирена бе протоколно.

Антонио Блекни (4 точни стрелби зад дъгата) и Дан Отуру (7 борби) окрилиха Апоел с по 20 точки. Илайджа Брайънт се отчете с 18 и 6 асистенции, Джонатан Мотли финишира със 17 точки.

Леандро Болмаро отвърна за Олимпия с 16 точки. Куин Елис приключи с 15 и 6 асистенции, Армони Брукс отбеляза 12 точки, Зак Лидей завърши с 11.

