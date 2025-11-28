Апоел Тел Авив ще посрещне Цървена звезда в Израел

Апоел Тел Авив се завръща в Израел, съобщиха от клуба. На 16 декември, вторник, от 21:00 часа местно време Апоел ще приеме Цървена звезда в Израел в мач от 16-ия кръг на Евролигата. Това ще отбележи завръщането на тима в своята родина за домакинските си срещи.

От клуба изразиха благодарност към българското правителство, Българската федерация по баскетбол, българската публика и посолството на Израел в България.

Заради конфликта в Газа от октомври 2023 година насам отборът от Израел нямаше право да приема на свой терен мачове от турнира.

До момента възпитаниците на Димитриос Итудис играха домакинските си мачове в зала "Арена София", с изключение на срещата си с Реал Мадрид, която се състоя по-рано тази седмица в "Арена Ботевград".