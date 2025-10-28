Арда продължава напред за Купата на България след успех над Фратрия

Отборът на Арда (Кърджали) заслужи място на осминафиналите в турнира за Купата на България. Възпитаниците на треньора Александър Тунчев се наложиха с 2:1 като гост във Варна над Фратрия.

Първото положение в срещата бе за домакините в 11-ата минута, когато Ксавело Дривентак центрира отляво, а Румен Руменов засече топката с глава, но тя премина над вратата. В 15-ата минута Атанас Кабов стреля по диагонал отдясно, но топката премина встрани от вратата на Фратрия.



В 42-ата минута Арда откри резултата. След центриране топката бе изчистена лошо от играч на домакините, а Джелал Хюсеинов засече топката от няколко метра за 1:0.

В 50-ата минута домакините изравниха. Дидис Пита изведе в отлична позиция Мирослав Маринов, който напредна и стреля покрай излезлия да го посреща вратар Ивайло Неделчев и вкара за 1:1.



В 65-ата минута Арда отново поведе в резултата. След центриране в наказателното поле на домакините топката чрез Антонио Вутов стигна на втора греда до Андре Шиняшики, който от три-четири метра по диагонал не сгреши и вкара победния гол за тима на Александър Тунчев.