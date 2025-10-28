БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 00:42 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арда продължава напред за Купата на България след успех над Фратрия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Тимът от Кърджали се наложи с 2:1 във Варна.

Фратрия - Арда
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Отборът на Арда (Кърджали) заслужи място на осминафиналите в турнира за Купата на България. Възпитаниците на треньора Александър Тунчев се наложиха с 2:1 като гост във Варна над Фратрия.

Първото положение в срещата бе за домакините в 11-ата минута, когато Ксавело Дривентак центрира отляво, а Румен Руменов засече топката с глава, но тя премина над вратата. В 15-ата минута Атанас Кабов стреля по диагонал отдясно, но топката премина встрани от вратата на Фратрия.

В 42-ата минута Арда откри резултата. След центриране топката бе изчистена лошо от играч на домакините, а Джелал Хюсеинов засече топката от няколко метра за 1:0.

В 50-ата минута домакините изравниха. Дидис Пита изведе в отлична позиция Мирослав Маринов, който напредна и стреля покрай излезлия да го посреща вратар Ивайло Неделчев и вкара за 1:1.

В 65-ата минута Арда отново поведе в резултата. След центриране в наказателното поле на домакините топката чрез Антонио Вутов стигна на втора греда до Андре Шиняшики, който от три-четири метра по диагонал не сгреши и вкара победния гол за тима на Александър Тунчев.

Свързани статии:

Късен гол спаси Локо (София) в Самоков, победи за Спартак (Варна) и Добруджа
Късен гол спаси Локо (София) в Самоков, победи за Спартак (Варна) и Добруджа
Трите елитни клуба се класира за осминафиналите за Купата на България.
Чете се за: 01:45 мин.
Ботев Пловдив продължава към осминафиналите на Купата на България
Ботев Пловдив продължава към осминафиналите на Купата на България
"Канарчетата" спечелиха гостуването си на втородивизионния Спартак...
Чете се за: 01:35 мин.
#Купа на България по футбол 2025/26 #ФК Фратрия #ПФК Арда Кърджали

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213 лева?
1
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
2
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
3
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
4
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
5
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
6
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
3
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Български футбол

Нова рокада в ЦСКА: Радослав Златков е хвърлил оставка
Нова рокада в ЦСКА: Радослав Златков е хвърлил оставка
Георги Иванов взе участие в заседанието на Футболната комисия на УЕФА Георги Иванов взе участие в заседанието на Футболната комисия на УЕФА
Чете се за: 01:05 мин.
Късен гол спаси Локо (София) в Самоков, победи за Спартак (Варна) и Добруджа Късен гол спаси Локо (София) в Самоков, победи за Спартак (Варна) и Добруджа
Чете се за: 01:45 мин.
Ботев Пловдив продължава към осминафиналите на Купата на България Ботев Пловдив продължава към осминафиналите на Купата на България
Чете се за: 01:35 мин.
Левски представи новия си клубен автобус Левски представи новия си клубен автобус
Чете се за: 01:22 мин.
Хулио Веласкес: Гледаме себе си и не губим енергия, за да гледаме в останалите Хулио Веласкес: Гледаме себе си и не губим енергия, за да гледаме в останалите
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 00:42 мин.
Сигурност и правосъдие
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда? Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари в Газа Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари в Газа
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Румен Радев: България трябва да има много по-активна политика от...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко валежи и до...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ