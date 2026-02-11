БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 03:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

Арда се пребори за полуфинал в турнира за Купата

Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Тимът от Кърджали надделя над Ботев Враца.

Арда се пребори за полуфинал в турнира за Купата
Снимка: startphoto.bg
Арда се превърна във втория полуфиналист в турнира за Купата на България. Футболистите на Александър Тунчев надделяха над Борев Враца с 3:2 във втория четвъртфинал, който се изигра на стадион „Христо Ботев“.

Феликс Ебоа Ебоа даде аванс на Арда в началото на мача, а футболистите на домакините обърнаха чрез Радослав Цонев от дузпа и Сейни Сенянг. Мартин Паскалев изравни за гостите в края на полувремето, а след подновяването на играта Лъчезар Котев донесе радост за Арда.

Още в 5-ата минута на мача Феликс Ебоа Ебоа даде аванс на Арда, след като от няколко метра засече топката с глава в празната врата. Преди това Атанас Кабов проби и центрира в наказателното поле, а вратарят на домакините Любомир Василев не се намеси добре и позволи на гостите да отбележат.

Ботев Враца изравни в 25-ата минута, след като Луан игра с ръка в наказателното поле и Драгомир Драганов отсъди дузпа, която бе реализирана от Радослав Цонев.

120 секунди по-късно Цонев подаде на Сейни Санянг и той с плътен удар изведе домакините напред.

В 37-ата минута Арда изравни чрез Мартин Паскалев. Защитникът засече с глава центриране от корнер и отбеляза дебютния си гол за състава воден от Александър Тунчев.

Шест минути след подновяването на играта Лъчезар Котев бе най-съобразителен при една избита топка и я прати в мрежата за 3:2 в полза на Арда.

До края на срещата футболистите на Ботев направиха плах натиск да изравнят, но до промяна в резултата не се стигна.

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и хората му
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Политическите реакции след решението на президента Андрей Гюров да...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс,...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Държавата подписа 12-годишен договор с първия частен жп превозвач
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
