Арда се пребори за полуфинал в турнира за Купата

Арда се превърна във втория полуфиналист в турнира за Купата на България. Футболистите на Александър Тунчев надделяха над Борев Враца с 3:2 във втория четвъртфинал, който се изигра на стадион „Христо Ботев“.

Феликс Ебоа Ебоа даде аванс на Арда в началото на мача, а футболистите на домакините обърнаха чрез Радослав Цонев от дузпа и Сейни Сенянг. Мартин Паскалев изравни за гостите в края на полувремето, а след подновяването на играта Лъчезар Котев донесе радост за Арда.

Още в 5-ата минута на мача Феликс Ебоа Ебоа даде аванс на Арда, след като от няколко метра засече топката с глава в празната врата. Преди това Атанас Кабов проби и центрира в наказателното поле, а вратарят на домакините Любомир Василев не се намеси добре и позволи на гостите да отбележат.

Ботев Враца изравни в 25-ата минута, след като Луан игра с ръка в наказателното поле и Драгомир Драганов отсъди дузпа, която бе реализирана от Радослав Цонев.

120 секунди по-късно Цонев подаде на Сейни Санянг и той с плътен удар изведе домакините напред.

В 37-ата минута Арда изравни чрез Мартин Паскалев. Защитникът засече с глава центриране от корнер и отбеляза дебютния си гол за състава воден от Александър Тунчев.

Шест минути след подновяването на играта Лъчезар Котев бе най-съобразителен при една избита топка и я прати в мрежата за 3:2 в полза на Арда.

До края на срещата футболистите на Ботев направиха плах натиск да изравнят, но до промяна в резултата не се стигна.