Арда завърши наравно с украинци

Отборът на Арда завърши 1:1 с украинския Кудривка в контролна среща, изиграна в турския курорт Сиде.

Тимът на Александър Тунчев поведе в 25-ата минута, когато Патрик Луан реализира с глава след разбъркване в наказателното поле и серия от въздушни двубои пред вратата на съперника.

Украинците стигнаха до изравняване малко преди края – в 89-ата минута Демченко премина индивидуално през двама защитници на Арда и с левия крак прати топката под напречната греда.

Това беше втората проверка на Арда за 2026 година. В първата си контрола тимът победи Левски (Карлово) с 3:0, а следващият съперник на кърджалийци ще бъде полският Вечиста Краков в петък, 23 януари.