Арестуваха Николай Паслар, след като предизвика катастрофа в София

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Николай Паслар е задържан от органите на реда след катастрофа на Околовръстния път в София. Инцидентът е станал късно вечерта, а по първоначална информация автомобилът му се е преобърнал след сблъсък с друга кола.

Паслар е бил зад волана в нетрезво състояние и се е ударил в друг автомобил. Той е отказал проверка с дрегер на място, след което е отведен в УМБАЛ „Света Анна“, където е дадена кръвна проба.

Установено е също, че е шофирал без валидно свидетелство за управление.

При катастрофата няма тежко пострадали. В другата кола са пътували мъж и две малки деца. Шофьорът е получил леки наранявания и ще трябва временно да носи шийна яка. Самият Паслар не е със сериозни травми.

Николай Паслар е на 45 години и е бивш състезател по борба. През пролетта на 2016 г. Паслар заема поста изпълнителен директор на ЦСКА, но мандатът му продължава само няколко месеца. Той е освободен след съдебно решение по искане на синдика на клуба.