БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Арина Сабаленка няма да участва в Щутгарт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Световната №1 в женския тенис Арина Сабаленка няма да участва на турнира в Щутгарт този месец заради контузия, получена след успеха ѝ в Маями през март.

27-годишната беларускиня има противоречива история в надпреварата, като в рамките на пет години достига четири пъти до финала, но така и не успява да стигне до трофея. Тя отстъпва последователно пред Ашли Барти през 2021 година, Ига Швьонтек през 2022 и 2023 година, както и пред Елена Остапенко през 2025-а.

В публикация в социалните мрежи Сабаленка призна, че въпреки усилията си не е успяла да се възстанови навреме: „След турнира в Маями получих травма и, въпреки че направих всичко възможно да се подготвя, все още не съм готова да играя.“

Наскоро тя триумфира във финала в Маями срещу Коко Гоф, с което се превърна в едва петата тенисистка в историята, печелила два пъти поред т.нар. „Съншайн дабъл“ – титлите от Индиън Уелс и Маями.

Сабаленка сподели още, че изпитва специални чувства към турнира в Щутгарт и е разочарована, че пропуска надпреварата, тъй като атмосферата и подкрепата на публиката винаги са били важни за нея. Така началото на сезона ѝ на клей ще бъде отложено.

Турнирът в Щутгарт стартира на 13 април.

#Арина Сабаленка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ