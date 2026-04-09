Арина Сабаленка няма да участва в Щутгарт

Световната №1 в женския тенис Арина Сабаленка няма да участва на турнира в Щутгарт този месец заради контузия, получена след успеха ѝ в Маями през март.

27-годишната беларускиня има противоречива история в надпреварата, като в рамките на пет години достига четири пъти до финала, но така и не успява да стигне до трофея. Тя отстъпва последователно пред Ашли Барти през 2021 година, Ига Швьонтек през 2022 и 2023 година, както и пред Елена Остапенко през 2025-а.

В публикация в социалните мрежи Сабаленка призна, че въпреки усилията си не е успяла да се възстанови навреме: „След турнира в Маями получих травма и, въпреки че направих всичко възможно да се подготвя, все още не съм готова да играя.“

Наскоро тя триумфира във финала в Маями срещу Коко Гоф, с което се превърна в едва петата тенисистка в историята, печелила два пъти поред т.нар. „Съншайн дабъл“ – титлите от Индиън Уелс и Маями.

Сабаленка сподели още, че изпитва специални чувства към турнира в Щутгарт и е разочарована, че пропуска надпреварата, тъй като атмосферата и подкрепата на публиката винаги са били важни за нея. Така началото на сезона ѝ на клей ще бъде отложено.

Турнирът в Щутгарт стартира на 13 април.